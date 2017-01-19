Десятки погибших в Италии после схода лавины на гостиницу

Несколько десятков человек погибли в Италии в результате схода снежной лавины, накрывшей гостиницу в горном регионе, который накануне пострадал от сильного землетрясения. В здании отеля, расположенном в городке Фариндола провинции Абруццо, находились не менее 20 постояльцев и семь сотрудников, сообщает агентство AFP в четверг, 19 января. В среду область в центральной Италии подверглась серии из четырех подземных толчков магнитудой до 5. Кроме того, на регион обрушились самые сильные снегопады за последние полвека.