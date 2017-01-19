Первую советскую атомную бомбу создали в Армении. Рассекреченные данные ЦРУ

Согласно рассекреченным документам ЦРУ США, первая советская атомная бомба была создана в Армении. В рассекреченом в 2011 году документе, говорится, что для места дислокации соответствующих заводов рассматривались несколько мест – от Урала, до Западной Сибири, однако ни одна из этих территорий не подходила для данной цели. Согласно документу, Лаврентий Берия, который руководил проектом по созданию атомного оружия в СССР, остановил свой выбор на Армении. В частности, как отмечается в документе, выбор пал на территории близ озера Севан, расположенного на 2225 метров над уровнем моря. Также, в документе ЦРУ отмечается, что решающее значение имела река Зангу (Раздан.- ред.), единственная вытекающая из Севана. На реке уже с 1932 года реализовался проект каскадов гидроэлектростанции, а к 1947 году мощность станции достигала уже 2 млн киловатт. В документе говорится, что строительство завода по созданию ядерного оружия у этих мест началось в 1947 году и закончилось в мае 1948 года. Уточняется, что эти производственные зоны находились у восточных склонов горы Арагац и были расположены в шести базальтовых пещерах. В строительных работах, при этом, участвовали немецкие пленные, которые ранее были вовлечены в строительные работы подземных объектов Фашистской Германии. Сообщается также, что в январе 1948 года ядерные объекты на территории Армении получали поставки урана из Саксонии и Чехословакии, а уже в июле 1949 года была разработана первая атомная бомба. Ядерное оружие было испытано в Урале, за 100 километров от города Магнитогорск. В сентябре 1949 года официальные Вашингтон и Лондон признали факт испытания советской ядерной бомбы. Позже другие экземпляры были законсервированы в Кузнецке, на глубине 500 метров. В докладе говорится, что работами по созданию бомбы руководил профессор Аракелян, один из школьных товарищей Микояна (имена не названы.- ред.). Особенностью этого документа, среди прочих, является то, что он изначально был на шведском языке и был опубликован в Швеции. Также, в английской версии есть опечатка – вместо горы Арагац (Алагяз), упоминается гора Арарат. Примечательно также, что называется туркоязычное название озера Севан – Гокча. Высота Севана над уровнем моря обозначена 7,300 футов, что примерно равно 2225 метрам. Однако на данный момент, согласно Википедии, высота поверхности озера над уровнем моря составляет всего 1900 метров. Об этом сообщает http://armrus.info/.