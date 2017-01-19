В школах Армении надо лучше изучать иностранные языки. Об этом заявил на заседании Правительства 19 января премьер-министр Карен Карапетян. Он поручил министру образования и науки Левону Мкртчяну подготовить соответствующие предложения в течение месяца. Глава Правительства не указал, в какой степени это касается русского языка, изучение которого, по более раннему признанию Мкртчяна, находится на крайне низком уровне. «Мы говорили и о том, что надо составить базу для преподавания основ бизнеса и финансов. Усиление указанных мною направлений должно повысить качество школьного образования», - добавил Карапетян. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am.
Премьер-министр: В школах Армении надо лучше учить иностранные языки
- Общество - 19 Января 2017, 12:33