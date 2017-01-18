Парламент Дании завтра рассмотрит резолюцию о признании Геноцида армян

Парламент Дании на предстоящем 19 января очередном пленарном заседании рассмотрит резолюцию о признании Геноцида армян 1915 года в Османской империи. Как сообщает Ermenihaber.am, в повестку парламента резолюцию внесли партии "Enhedslisten", "Liberal Alliance" и "Alternativet" благодаря усилиям армянской диаспоры Дании. Как передает издание со ссылкой на турецкую газету "Milliyet", турецкие организации этой страны уже начали широкомасштабную кампанию с целью срыва данной инициативы.