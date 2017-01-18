К. Варданян: Союз компаний информационных технологий не получил приглашения на встречу с премьером Армении Кареном Карапетяном

На Всемирном конгрессе IT-сферы в 2019 году Армения может быть представлена в качестве первой и единственной страны, во всех школах которой внедрена программа по начальному инженерному образованию. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор общественной организации «Союз компаний информационных технологий» (СКИТ) Карен Варданян. К. Варданян отметил: «Это вызовет большой интерес и, возможно, в Армению приедут первые лица ведущих компаний. Благодаря этому бизнес в РА сможет сделать немыслимый шаг вперед». «Для этого необходима поддержка правительства республики, чтобы в большинстве школ Армении были открыты инженерные лаборатории», – подчеркнул исполнительный директор ОО «Союз компаний информационных технологий». Эксперт также отметил: «Чтобы создать 40 тысяч рабочих мест в сфере информационных технологий до 2025 года нет необходимости в разработке специальной стратегической программы. Двигаясь в естественном русле, мы в состоянии добиться этого, эталонный показатель должен заключаться в создании 70-80 тысяч рабочих мест. Стратегические программы, которые планируется осуществить до 2025 года, в частности, создание инженерных лабораторий в школах, присоединение Национального политехнического университета Армении к министерству обороны РА и стимулирование военных исследований, должны привести к созданию 80 тысяч рабочих мест, поскольку 40 тысяч могут быть обеспечены и в случае нормальных темпов работы». Обратившись к состоявшемуся 16 января под председательством премьер-министра Армении Карена Карапетяна очередному обсуждению по вопросам развития сферы информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), К. Варданян сказал, что «Союз компаний информационных технологий» не был приглашен на данную встречу. «Не знаю, почему именно нас не пригласили, однако члены нашего Союза присутствовали на состоявшемся в правительстве обсуждении. Думаю, это случайность. Новый премьер, видимо, еще не определился с игроками на поле. Надеюсь, что это будет исправлено, и мы примем участие в обсуждении стратегического плана», – добавил исполнительный директор СКИТ. К. Варданян также назвал положительным сотрудничество с заместителем главы Минобороны РА, председателем Государственного военно-промышленного комитета министерства обороны Армении Давидом Пахчаняном. Об этом сообщает Panorama.am.