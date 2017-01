Опрос показал, что премия «Аврора» стала узнаваемым брендом

Опрос общественного мнения, организованный «Авророй», завершен. Его результаты показывают, насколько глобальная аудитория осведомлена об Армении, армянах и премии «Аврора». Исследование проводила лондонская компания New Place Consultancy совместно с брюссельским отделением агентства TNS Opinion, Kantar Group. Согласно полученным данным, те, кто слышал о премии «Аврора», в подавляющем большинстве случаев относятся к ней положительно. Среди причин подобного отношения опрошенные назвали тот факт, что премия отмечает заслуги тех, кому редко воздают должное, а также способствует созданию положительного образа армян. Одной из задач опроса было выяснить, что именно глобальная аудитория знает об Армении и армянах. Ответы респондентов показали, что в основном широкой общественности знакомы армянская еда и история, а также армянские сообщества. Видео инфографика Опрос по тем же ключевым пунктам – знания, осведомленность, вовлеченность – был проведен и среди представителей мировой армянской диаспоры. Между их ответами и ответами респондентов из широкой общественности наблюдается определенное сходство в том, что касается восприятия армян. Наиболее часто упоминаемыми в этом контекте положительными характеристиками оказались «гордые, дружелюбные и уважительно относящиеся к другим». Любопытно, что почти треть респондентов отметила, что армянские сообщества важны для их страны, как на национальном, так и на региональном уровне, но в то же время большинство опрошенных полагает, что армяне играют в жизни их страны небольшую роль. При этом за армянскими сообществами признают значительный вклад в интеллектуальную, культурную, социальную и экономическую сферы. Список самых узнаваемых армянских звезд возглавляют Ким Кардашьян и Шер – почти все респонденты, будь то армяне или представители других национальностей, были уверены в армянском происхождении этих знаменитостей. Вопросы, посвященные Республике Армения, выявили значительный интерес к этой стране, не в последнюю очередь с точки зрения ее туристического потенциала. При этом представители широкой общественности практически не рассматривают Армению как страну, где можно заниматься бизнесом. Армяне, напротив, весьма заинтересованы в том, чтобы узнать побольше о деловом потенциале Армении. Каждый седьмой респондент (и каждый второй опрошенный армянин) заявил, что в будущем собирается посетить эту страну. Исследование общественного мнения проводилось в два этапа, в марте и в июне-июле 2016 года, в 10 странах: США, Канаде, Франции, Австралии, Аргентине, Дании, Норвегии, Греции, Германии и России.Международная гуманитарная инициатива «Аврора» стремится создать глобальное гуманитарное движение. У истоков этой инициативы стоят трагические события Геноцида 1915 года, когда погибли полтора миллиона армян. Те немногие, кому удалось уцелеть, обязаны своей жизнью героическим действиям неравнодушных людей и гуманитарных организаций, вмешавшихся в происходящее с огромным риском для себя. Истории спасения армян — прежде всего, истории мужества. Столетие спустя международный проект Aurora Humanitarian Initiative стремится поделиться с миром этими удивительными историями выживших и их спасителей, выразить им благодарность и воздать должное силе человеческого духа.Международный проект Aurora Humanitarian Initiative инициирует, реализует и поддерживает проекты, призванные повысить осведомленность публики о самых неотложных гуманитарных проблемах, стоящих перед мировым сообществом, а также найти их решения. Эти проекты включают в себя премию Aurora Prize for Awakening Humanity, серию дискуссий Aurora Dialogues, ежегодное исследование Aurora Humanitarian Index, инициативу 100 LIVES и проекты стипендиальных программ Aurora Gratitude Projects.Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна . «Аврора» представлена тремя организациями: 100 Lives Foundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 Lives Foundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation (Ереван, Армения).Каждый год лауреат премии Aurora Prize, присуждаемой от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, будет удостоен гранта в размере 100 тысяч долларов. Лауреат также получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов. Премия вручается за исключительный вклад в дело сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.В Отборочную комиссию премии Aurora Prize входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни.Дополнительная информация о премии доступна на сайте www.auroraprize.com