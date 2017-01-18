Морозы в Ереване начнут отступать

Прописавшиеся в Араратской долине холода постепенно отступят, сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Армгидрометцентра Гагик Суренян. “Сегодня, наконец, замаячило нечто положительное. Антициклон, ставший основной причиной застоя холодного воздуха, ослабевает. 19-го, 20-го и 22-го января с территории Турции в Армению проникнут циклоны с осадками, в результате чего в большинстве областей республики ожидается слабый снег", - написал Суренян на свой странице в соцсети Facebook. Он при этом сообщил, что приближающийся циклон не очень сильный. Но, как отметил синоптик, специалисты пришли к выводу, что он окажет определенное положительное воздействие и “прорвет” слой холодного воздуха, застоявшегося в Араратской долине. “Естественно, он не сразу рассеется, но уже к 19-22 января постепенно наметится положительная тенденция”, - обнадеживает Гагик Суренян.