Нацархив Армении в 2017 году опубликует важные документы о Геноцидe армян

Национальный архив Армении в 2017 году опубликует важные документы, касающиеся периода Геноцида армян, сказал директор архива Аматуни Вирабян. "В этом году будет опубликована книга "Имущество армянской церкви в Османской Турции", в которой на армянском и османском языках будут представлены оригинальные документы относительно утерянного в годы Геноцида армян имущества. Это подлинные документы, которые могут стать основой для обращения в суды", - приводит слова Вирабяна АМИ “Новости-Армения” Вирабян пояснил также, что, говоря о Геноциде армян, он имеет в виду период с конца XIX века и до 1923 года. Под церковным имуществом имеются в виду не только земли, но и постройки, магазины, гостиницы. Тем не менее, материальной оценки этого имущества со стороны архива осуществлено не было. "Также ведется работа над созданием базы данных жертв Геноцида. В настоящее время создано 60 тысяч анкет, в наших списках числится 300 тысяч человек. Это конечно мало, так как мы говорим о полутора миллионах погибших, но о многих информации просто не сохранилось", - сказал Вирабян. По его словам, по мере поступления информации из архивов других стран, с которыми сотрудничает его ведомство, база будет расширяться. Она будет опубликована в электронном виде. "Имущество, которое было утеряно армянами в годы Геноцида, еще в 1920-е годы оценивалось в 350 млн. франков ($30 млрд.). Естественно, сейчас в денежном эквиваленте эти суммы многократно возросли", - сказал Вирабян.