Серж Танкян: Мы с тобой, Каро!

Всемирно известный музыкант, солист группы System of a Down Серж Танкян сделал запись в своем Твиттере в связи с санкциями в отношении депутата парламента Турции от прокурдской Партии демократии народов Каро Пайлана. «Сегодня, в день памяти мартину Лютера Кинга, правительство Эрдогана отстраняет от работы члена парламента Турции за упоминание о геноциде армян. Каро Пайлан – настоящий герой, ибо легко говорить правду в обществах, зная, что не будет опасных последствий, но крайне опасно делать это в странах, где правда чревата угрожающими последствиями. В прошлом году я имел честь встретиться с ним. Мы с тобой, Каро», написал Серж Танкян. Напомним, что Каро Пайлан был отстранен от участия в трех заседаниях парламента за то, что назвал с трибуны парламент события 1914-23 гг. геноцидом армян.