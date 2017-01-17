Власти Киргизии сообщили об обнаружении тел 38 погибших в результате падения грузового самолета Boeing 747 на дачный поселок под Бишкеком. На месте падения самолета, летевшего из Гонконга в Стамбул, возобновилась поисковая операция. "Обнаружено тело четвертого пилота, который является гражданином Турции", - сообщил Интерфаксу глава киргизского МЧС Кубатбек Боронов. По словам первого вице-премьера правительства Киргизии Мухамметкалыя Абулгазиева, среди погибших - 17 детей. В поисковых работах на месте аварии принимают участие 60 спасателей и 40 единиц спецтехники. Как ожидается, во вторник в Киргизию прибудут эксперты Межгосударственного авиационного комитета, которым будут переданы обнаруженные на месте катастрофы "черные ящики". Транспортный самолет Boeing 747, принадлежащий авиакомпании MyCargo/ACT Airlines и зафрахтованный компанией Turkish Airlines, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас. На месте падения самолета начался пожар. "По предварительным данным, которые мы получили, самолет заходил на посадку по курсу 255 с востока на запад, но пролетел взлетную полосу, зацепил фюзеляжем забор и упал на дачный поселок", - уточнил председатель комитета по транспорту Верховного совета Киргизии Марат Аманкулов информационному агентству "24.kg". Самолет выполнял полет по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул. По информации властей Киргизии, на борту рухнувшего самолета находилось 85 тонн различного груза, в том числе электроника, мобильные телефоны и другие товары. МЧС сообщает, что в результате крушения "Боинга" в поселке Дача-Суу полностью разрушены 17 домов, два дома сгорели и шесть домов частично разрушены. В связи с трагедией президент Киргизии Алмазбек Атамбаев объявил 17 января днем общенационального траура.