Убитого в Хабаровске сына армянского бизнесмена и его брата похоронят в Армении

  • Фактинфо, Информационное агентство
  • Общество - 16 Января 2017, 18:19
Жестоко убитого в Хабаровске сына армянского бизнесмена похоронят в Армении.

Как сообщает сайт DVhab.ru, Андрей Мурадян был похищен на прошлой неделе. Для его освобождения убийцы требовали у его отца выкуп в размере двадцати миллионов рублей.

Однако,  осознавав, что долго не продержатся и их объявят в розыск, похитители хладнокровно задушили Андрея.

Тело убитого мужчины вывезли за город и сожгли на пустыре. Сообщается, что спустя некоторое время обоих подозреваемых задержали. 

Ранее в семье бизнесмена уже случалось горе. Несколько лет назад у них погиб от удара током первый сын Александр. Его похоронили на кладбище за 49 километром. Было принято решение эксгумировать труп мужчины и доставить тела обоих братьев на родину.

На данный момент проводится расследование по делу убийства Андрея Мурадяна. Оба злоумышленника, 27 и 26 лет, на данный момент находятся под арестом, передает DVHab.ru.

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