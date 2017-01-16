Убитого в Хабаровске сына армянского бизнесмена и его брата похоронят в Армении

Жестоко убитого в Хабаровске сына армянского бизнесмена похоронят в Армении. Как сообщает сайт DVhab.ru, Андрей Мурадян был похищен на прошлой неделе. Для его освобождения убийцы требовали у его отца выкуп в размере двадцати миллионов рублей. Однако, осознавав, что долго не продержатся и их объявят в розыск, похитители хладнокровно задушили Андрея. Тело убитого мужчины вывезли за город и сожгли на пустыре. Сообщается, что спустя некоторое время обоих подозреваемых задержали. Ранее в семье бизнесмена уже случалось горе. Несколько лет назад у них погиб от удара током первый сын Александр. Его похоронили на кладбище за 49 километром. Было принято решение эксгумировать труп мужчины и доставить тела обоих братьев на родину. На данный момент проводится расследование по делу убийства Андрея Мурадяна. Оба злоумышленника, 27 и 26 лет, на данный момент находятся под арестом, передает DVHab.ru.