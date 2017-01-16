Когда речь заходит об армянах или курдах исламисты, кемалисты и националисты в Турции становятся единомышленниками – Каро Пайлан

  • Lragir.am
  • Общество - 16 Января 2017, 15:23
Депутат от прокурдской Демократической партии народов Каро Пайлан в своем микроблоге в соцсети Twitter прокомментировал переполох и поток критики, обрушившийся на него после его сенсационного выступления.

«Когда речь заходит об армянах или курдах, радикальные мусульмане (имеет в виду партию «Справедливость и развитие» - ред. tert.am), кемалисты (Народно-республиканская партия (тур. Cumhuriyet Halk Partisi)  и националисты (партия «Националистическое движение») в Турции становятся единомышленниками»,- написал Пайлан.  

Напомним, что во время обсуждения конституционных реформ в меджлисе Турции Каро Пайлан поднял вопрос о Геноциде армян.

В частности, Пайлан отметил, что страна нуждается в такой Конституции, которая защитит права всех слоев общественности Турции разного вероисповедания и национальности.

Пайлан напомнил, что первый образец Конституции Турции был составлен армянином, и подчеркнул, что  страна погрузилась в хаос после того, как власти начали представлять проекты Конституции, исключительно поддерживающие интересы турок.

«В этот период хаоса мы потеряли 4 нации – армян, греков, ассирийцев и евреев, которые во время великой резни и геноцидов были изгнаны или подвергнуты мучениям», - сказал Пайлан. 

Представителей правящей партии «Справедливость и развитие» заявление Пайлана привело в ярость. Заседание было прервано.

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