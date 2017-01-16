Турецкий грузовой самолет разбился на территории Киргизии

Грузовой самолет Boeing 747-400 турецкой авиакомпании, выполнявший регулярный рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул, разбился утром в понедельник, 16 января, в 4.31 утра мск на территории Киргизии. Самолет упал на дома в селе Дача-Суу, расположенном в двух километрах к северу от бишкекского аэропорта Манас. Крушение произошло при заходе на посадку. По предварительным данным, погибли 32 человека - 28 местных жителей и четыре члена экипажа. Среди погибших шестеро детей. Восемь человек получили ранения и доставлены в больницу. По изначально появившейся информации, самолет принадлежал авиакомпании Turkish Airlines. Однако вскоре представители авиакомпании заявили, что владельцем разбившейся машины является MyCargo Airlines, ранее называвшаяся ACT Airlines. В районе падения полыхает пожар. На месте крушения работают спасатели. Их работу координируют прибывшие сюда члены правительства Киргизии. По информации ТАСС, власти Киргизии создадут спецкомиссию для расследования причин катастрофы. Среди версий - технические проблемы и плохие погодные условия. Сообщается, что в момент крушения в районе аэропорта был сильный туман. Киргизские СМИ сообщают, что президент страны Алмазбек Атамбаев в связи с авиакатастрофой отменил визит в Китай и вернулся на родину. Международный аэропорт "Манас" закрылся, он не принимает и не выпускает самолеты.