В Санкт-Петербурге протестуют против передачи Исаакиевского собора РПЦ

В пятницу, 13 января, на Исаакиевской площади Санкт-Петербурга состоялся народный сход. Участники акции протестовали против намерения властей города передать Исаакиевский собор в собственность Русской православной церкви. По оценке организаторов народного схода, к Исаакиевскому собору пришло около тысячи человек. Что делать с Георгием Полтавченко? Первым выступил депутат от "Справедливой России" Алексей Ковалев, напомнивший, что 30 лет назад, в перестроечном 1987 году здесь же начиналось градозащитное движение тогдашнего Ленинграда. Его самым большим достижением стало спасение от сноса гостиницы "Англетер", находящейся рядом с собором. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский отметил другой успех градозащитников - отмену строительства 400-метрового небоскреба "Газпром-Сити". "Поначалу нас было мало, но когда власть увидела, что собираются тысячи человек, она пошла на попятную", - напомнил Вишневский. Максим Резник, представлявший "Партию Роста", признал, что объективно возможности участников акции невелики. "Но речь идет о том, есть ли у петербуржцев чувство собственного достоинства, и мы должны показать, что с нами нужно считаться!", - воскликнул Резник. После чего заявил, что он выступает за отставку губернатора города Георгия Полтавченко, передавшего Исаакиевский собор РПЦ. "Полтавченко - в отставченко!", - проскандировала в ответ группа молодых людей. Окружающие встретили этот каламбур смехом и аплодисментами. Алексей Ковалев заметил, что решение по Исаакиевскому собору губернатор, скорее всего, принимал не самостоятельно, и добавил, что в отставку следовало бы, прежде всего отправить того человека в Москве, который отдал соответствующую команду. Ковалев также предложил передать РПЦ вместо приносящего прибыль собора строящийся стадион "Зенит-арена", уже обошедшийся городу в десятки миллиардов рублей. А Борис Вишневский сказал, что лучше всего отдать Русской православной церкви самого Георгия Полтавченко, известного своей крайней набожностью. Глас народа По условиям проведения акции было запрещено пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, и разворачивать лозунги. Один лозунг, впрочем, замечен был. Мужчина, стоявший несколько поодаль, держал в руках плакат с библейской заповедью "Не укради". Подошедший к нему сопредседатель петербургского отделения движения "Солидарность" Евгений Бестужев заявил, что согласен с этой надписью: "Я категорически против передачи РПЦ здания Исаакиевского собора. РПЦ не является институтом нравственности и духовности, поскольку занимается слежением "золотому тельцу" и нынешнему режиму". Другой участник схода Сергей Скорняков подчеркнул, что он является православным верующим, но при этом выступает за сохранение музейного статуса Исаакиевского собора. "Зачем передавать собор церкви? - задает он вопрос. И продолжает - Службы здесь идут исправно, музейные работники и священники работают, не мешая друг другу". Все дело - в деньгах, убежден Скорняков, который отметил, что в минувшем году Исаакиевский собор принес городу около 800 миллионов рублей. "Докажем властям, что они ошибаются" В конце акции ее устроители сообщили, что готовят заявку на проведение 28 января общегородского митинга за сохранение Исаакиевского собора в городской собственности. "В заявке мы указали, что митинг рассчитан на 5 тысяч участников. Но в соцсетях под соответствующей петицией подписалось уже более 170 тысяч", - сообщил Борис Вишневский. И добавил, что если на митинг придет хотя бы каждый второй из подписавших петицию, власти не смогут отмахнуться от мнения горожан, выступающих против передачи Исаакиевского собора церкви.