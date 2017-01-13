Лауреат премии Aurora Prize, основательница приюта «Дом Шалом» и больницы REMA в Бурунди Маргерит Баранкитс получила возможность сделать еще больший вклад в дело решения современных проблем, номинировав гуманитарные организации на награду в размере 1 млн долларов. Г-жа Баранкитс выбрала своих надежных партнеров — Фонд Великого герцога и Великой герцогини Люксембурга, Фонд Жан-Франсуа Петерброка (Фонд JFP) и Фонд Bridderlech Deelen, Люксембург. «Я выбрала эти три организации, потому что знала, что они обязательно осуществят свои мечты и изменят наш мир», - объясняет первый лауреат премии AuroraPrizeforAwakeningHumanity Маргерит Баранкитс (Мэгги). Благодаря Мэгги, этим организациям уже удалось профинансировать в Руанде, Эфиопии, Бразилии и Демократической Республике Конго ряд проектов, которые занимаются борьбой с детской нищетой и делают помощь несовершеннолетним беженцам и сиротам, а также их реабилитацию, более доступной. Фильм «Мэгги помогает детям: как премия AuroraPrize делает мир лучше»: https://auroraprize.com/ru/aurora/article/multimedia/10636/maggy-for-children-continuous-impact-of-aurora О международном проекте AuroraHumanitarianInitiative
Международная гуманитарная инициатива «Аврора» стремится создать глобальное гуманитарное движение. У истоков этой инициативы стоят трагические события Геноцида 1915 года, когда погибли полтора миллиона армян. Те немногие, кому удалось уцелеть, обязаны своей жизнью героическим действиям неравнодушных людей и гуманитарных организаций, вмешавшихся в происходящее с огромным риском для себя. Истории спасения армян — прежде всего, истории мужества. Столетие спустя международный проект AuroraHumanitarianInitiative стремится поделиться с миром этими удивительными историями выживших и их спасителей, выразить им благодарность и воздать должное силе человеческого духа. Международный проект AuroraHumanitarianInitiative инициирует, реализует и поддерживает проекты, призванные повысить осведомленность публики о самых неотложных гуманитарных проблемах, стоящих перед мировым сообществом, а также найти их решения. Эти проекты включают в себя премию AuroraPrizeforAwakeningHumanity, серию дискуссий AuroraDialogues, ежегодное исследование AuroraHumanitarianIndex, инициативу 100 LIVES и проекты стипендиальных программ AuroraGratitudeProjects.
Международная гуманитарная инициатива «Аврора» — филантропический проект Вартана Грегоряна, Нубара Афеяна и Рубена Варданяна. «Аврора» представлена тремя организациями: 100 LivesFoundation, Inc. (Нью-Йорк, США), 100 LivesFoundation (Женева, Швейцария) и IDeA Foundation(Ереван, Армения).
Огуманитарнойпремии Aurora Prize for Awakening Humanity
Каждый год лауреат премии Aurora Prize, присуждаемой от лица всех выживших во время Геноцида армян и в знак благодарности их спасителям, будет удостоен гранта в размере 100 тысяч долларов. Лауреат также получит уникальную возможность продолжить благотворительную эстафету, номинировав вдохновившие его самого на гуманитарную деятельность организации на награду в размере 1 млн долларов. Премия вручается за исключительный вклад в дело сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма.
В Отборочную комиссию премии AuroraPrize входят лауреаты Нобелевской премии мира Оскар Ариас, Ширин Эбади и Лейма Гбови, экс-президент Ирландии Мэри Робинсон, адвокат по правам человека Хина Джилани, бывший министр иностранных дел Австралии и почетный президент Международной кризисной группы Гарет Эванс, бывший президент Мексики Эрнесто Седильо, президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вартан Грегорян, а также обладатель премии «Оскар», актер и филантроп Джордж Клуни. Дополнительная информация о премии доступна на сайте www.auroraprize.com
Мэгги помогает детям: как премия AuroraPrize делает мир лучше
- Общество - 13 Января 2017, 12:45