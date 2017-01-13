"Новая газета": воскресшее чеченское подполье?

"Новая газета" рассказывает о проведении в Чечне самой крупной за последнее время спецоперации. По данным издания, поимка боевиков проходила в несколько этапов с 9 по 11 января. В результате задержаны несколько десятков человек, при этом допрос одного из них проводил лично глава республики Рамзан Кадыров. Он также руководил спецоперацией, "хотя по закону он не имеет таких полномочий", отмечает газета. В списке задержанных, который публикует "Новая газета", 22 человека - жители Курчалоевского района Цоци-Юрт, Гелдаган, Маиртуп и Курчалой, доставленные в Грозный. Из выступлений Рамзана Кадырова - он же единственный официальный спикер - не понятно, в чем именно подозреваются убитые и задержанные жители Чечни. Кадыров в частности говорит о том, что задержанные якобы собирались "минировать, взрывать, убивать сотрудников, женщин, детей, мулл". "Однако никакой конкретики в этих эмоциональных обвинениях нет", - комментирует газета. "Чем вызваны столь агрессивные военные действия в "самом мирном и безопасном регионе России" - совершенно не ясно. Выглядит это так, как если бы давно похороненное властями Чечни подполье неожиданно воскресло", - заключает "Новая газета". "Визуальный переводчик" с арабского и "Рекомендации военнослужащим при выполнении задач в Сирийской Арабской Республике". Такие брошюры по поведению в Сирии раздают военнослужащим в 46-й бригаде оперативного назначения Росгвардии, пишет "Новая газета". По информации источников издания, чеченских военных этой бригады готовят "к сирийской командировке". "Визуальный переводчик (Сирийская Арабская Республика)" - наглядное пособие, иллюстрированный справочник о жителях, участниках конфликта и базовый разговорник. Эмблема на обложке - характерная звезда - скорее всего, свидетельствует о том, что данная брошюра подготовлена соответствующим подразделением Министерства обороны, полагает газета. В "Рекомендациях военнослужащим", которые были переданы "Новой газете" источником, дается краткая информация о стране, где ведутся боевые действия: географические сведения, язык, праздники, валюта, обычаи. Эксперты издания сравнили обе брошюры с памятками и рекомендациями воинам-интернационалистам, воевавшими в Афганистане. По мнению специалистов, при их составлении использован тот же принцип подачи и также дается необходимая для ориентации географическая, политическая, лингвистическая и правовая информация. Газета также обращает внимание на подпись к "Рекомендациям": "Отделение по РЛС 64 ОБРОН". Ее вероятная расшифровка - отделение по работе с личным составом 64-й отдельной бригады особого назначения. Однако 64-й отдельной бригады особого назначения войск Нацгвардии нет. А значит, это либо опечатка, либо намеренная ошибка, чтобы в случае необходимости объявить брошюру фальшивкой, полагают в "Новой газете".