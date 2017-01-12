Coca-Cola Hellenic планирует осуществить новые инвестпрограммы в Армении

/АРКА/. Coca-Cola Hellenic намеревается осуществить новые инвестиционные программы в Армении, заявил региональный директор компании Кит Сандерс на встрече с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном в четверг. Как сообщает пресс-служба правительства республики, Сандерс подчеркнул, что компании известно особое отношение правительства Армении к бизнес-сообществу. Он добавил, что Coca-Cola Hellenic придает большое значение деятельности в Армении. Говоря о намерении реализовать в стране инвестиционные программы, Сандерс отметил, что для этого в стране значительные возможности, особенно с учетом того, что в лице правительства у компании есть партнерс, содействующий бизнесу. По его словам, компания готова также представить Армению иностранным инвесторам как страну, привлекательную для бизнеса. Он сообщил также, что компания продолжает осуществлять социальные и образовательные программы. Карапетян придал важность деятельности компании в Армении и выразил готовность обсудить предстоящие программы, злободневные вопросы и проблемы. Он приветствовал инициативу расширения деятельности Coca-Cola Hellenic в Армении и отметил, что правительство готово оказать поддержку. Собеседники обсудили также законодательные инициативы по улучшению бизнес-среды и вопросы, касающихся антимонопольной политики. По положению на май 2016 года, инвестиционный пакет компании Coca-Cola Hellenic Armenia, действующей в Армении уже 20 лет в качестве филиала одного из крупнейших производителей безалкогольных напитков в мире, составил около 21,5 млрд. драмов. ($1 - 485,39 драма).