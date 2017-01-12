Кипр: 1% разницы

Вопрос об объединении Кипра достиг апогея и может быть решен в эти дни. В Швейцарии проходит встреча президентов греческой и турецкой части острова. К ним 12 января могут присоединиться высокие представители стран-гарантов – Британии, Греции и Турции. Вопрос административного деления Кипра остаётся нерешённым — споры идут вокруг одного процента. И турецкая, и греческая общины киприотов подчёркивают, что речь идёт об административном разграничении единой страны; но турецкая сторона считает, что её часть должна занимать 29,2% территории острова, а по версии греческой общины, туркам отводится 28,2%. — Греческие и турецкие карты с этими процентами утверждены экспертами обеих сторон. Похоже, что в обоих случаях на картах эти цифры верны. Теперь оба комплекта карта отправлены экспертам ООН, — сообщил представитель турецкой общины Барыш Борджу. — В первую очередь мы изучили, насколько карты, представленные турецко-кипрской стороной, соответствуют критерию в 29,2%. В то же время существуют аспекты и элементы карты, которые, как вы понимаете, нас не устраивают, и основанные на них итоги переговоров не устроили бы нас. Эти соображения были в письменной форме представлены президентом республики, — заявил представитель греческой общины Никос Христодулидес. Сейчас территория, захваченная турецкими войсками в 1974 году и окончательно оформленная в 83-м, занимает 37% острова. Новый картографический расклад, кроме представителей ООН, должны оценить и страны-гаранты: это Греция, Турция и Великобритания.