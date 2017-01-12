Депутаты турецкого парламента устроили массовую драку при обсуждении реформы Конституции

Депутаты турецкого парламента от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) устроили массовую драку в ходе обсуждения поправок в Конституции страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV. Проект изменений в основном законе страны внесла в парламент ПСР. Драка произошла, когда депутаты от оппозиции попытались блокировать трибуну, после чего депутаты от ПСР вступили с ними в потасовку. Несколько человек были травмированы, заместитель главы ПСР Фатих Шахин получил перелом носа. В ходе драки были повреждены микрофоны и стулья, которыми депутаты бросались друг в друга. Парламент Турции вынесет конституционные поправки на референдум, если за это проголосуют более 330 депутатов. Ожидается, что ПСР и ПНД (Партия национального движения), имеющие в сумме 355 мест в парламенте, проголосуют за референдум, в то время как две другие представленные в парламенте оппозиционные партии: левоцентристская НРП и прокурдская Партия демократии народов (ПДН) — выступают против введения в Турции президентской системы вместо парламентской, существующей в стране с момента образования Турецкой Республики в 1923 году. НРП и ПДН обвиняют президента Турции Тайипа Эрдогана в стремлении к установлению единоличной власти.