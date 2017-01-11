Каждый пятый пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 (SSJ100) временно выведен из эксплуатации в связи с дефектом одной из деталей хвостовой части. Об этом в среду, 19 января, пишет газета "Ведомости". Повреждения обнаружены у 19 из 87 судов, принадлежащих разным авиакомпаниям. Издание подсчитало, что 14 дефектных лайнеров принадлежат российским авиаперевозчикам. Мексиканская компания Interjet нашла дефекты в 11 из 22 самолетов SSJ100, эксплуатируемых ею, сообщило агентство Reuters. 9 января после ремонта шесть из них были вновь введены в строй. "Аэрофлот", который является крупнейшим держателем парка самолетов SSJ100 (30 лайнеров), сообщения о дефектах не комментировал. Коммерческая эксплуатация самолета Sukhoi Superjet-100 началась в апреле 2011 года.
"Ведомости": Каждый пятый Sukhoi Superjet не летает из-за дефекта
- Общество - 11 Января 2017, 18:07