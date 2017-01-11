Бензин в Армении в декабре подешевел на 18,7%

/АРКА/. Цены на бензин в Армении в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года снизились на 18,7%, сообщает Национальная статистическая служба республики. При этом, цены на дизельное топливо в отчетный месяц снизились на 22,4%. По данным НСС, в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем тоже года бензин подешевел на 4,1%, а дизельное топливо – на 1,2%. В целом, цены на непродовольственные товары в Армении в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года снизились на 3,4%.