Турция собирается построить стену на границе с Арменией

Турция собирается построить стены на границах с Арменией и Ираном. Об этом пишет Ermenihaber.am со ссылкой публикации в турецких СМИ. На данном этапе подобная стена возводится на турецко-сирийской границе. Как передает турецкий информационный сайт «T24», согласно развернувшимся в политическом закулисье Турции дискуссиям, министерства обороны и финансов этой страны совместно займутся возведением стены на армяно-турецкой границе со стороны городов Ардаган, Карс и Игдир.