Турция собирается построить стену на границе с Арменией

  • Lragir.am
  • Общество - 11 Января 2017, 15:30
Турция собирается построить стены на границах с Арменией и Ираном. Об этом пишет Ermenihaber.am со ссылкой публикации в турецких СМИ.

На данном этапе подобная стена возводится на турецко-сирийской границе.

Как передает турецкий информационный сайт «T24»,  согласно развернувшимся в политическом закулисье Турции дискуссиям, министерства обороны и финансов этой страны совместно займутся возведением стены на армяно-турецкой границе со стороны городов Ардаган, Карс и Игдир.

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