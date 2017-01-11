Мутко назвал заявления о госпрограмме допинга в России ложью

РИА Новости. Вице-премьер Виталий Мутко назвал ложью заявления о государственной программе поддержки допинга в России. Об этом чиновник заявил агентству "Р-Спорт". Во вторник Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от участия в международных соревнованиях и лишить страну права проведения турниров. По мнению NADO, независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена выявила "неопровержимые доказательства системы сокрытия допинга", которую якобы поддерживали российские власти. Виталий Мутко назвал российский спорт "одним из чистейших в мире". По его словам, подтверждением этому могут служить результаты 2016 года, когда Британское антидопинговое агентство (UKAD) лично брало пробы у спортсменов в России. "Что мы с вами имеем по итогам 2016 года? 26 нарушений правил, 21 из них — это мельдоний, и всего пять — нарушение правил. Задумайтесь. Где государственная программа? Госпрограмма — это ложь", — сказал Мутко.