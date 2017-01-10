Пять перспективных трендов для инвестиций в IT на 2017 год

ForbesКакие направления будут наиболее популярны в России и на Западе в наступившем году Технологическая революция продолжает свое победное шествие во всех сферах жизнедеятельности человека, начиная от сельского хозяйства и заканчивая генной инженерией. Технологии безопасности – очень актуальный инвестиционный тренд. Большое количество финансовых расчетов ушло из традиционных банков в различные платежные системы, и в будущем этот процесс будет идти еще активнее. Платежи идут удаленно, все чаще — через мобильные устройства. Поэтому правильная идентификация и защита плательщика становятся чрезвычайно важны. Огромное количество биометрических стартапов пытаются успешно решать эту проблему через разные способы уникальной идентификации человека: по отпечатку пальцев, по радужной оболочке глаза, распознавание речи и образа, наборы уникальных персональных данных. Та же проблема безопасности стала очень актуальной и для сообщений пользователей — отсюда бум защищенных мессенджеров, соревнующихся между собой в степени защиты. Финтех в целом остается перспективным сегментом. По оценкам PwC, объем инвестиций в инновации в этой сфере в ближайшие 3-5 лет вырастет до $150 млрд. За последние годы на рынок вышло огромное число стартапов в сфере финансовых сервисов — как для корпоративных заказчиков, так и для потребителей. Но выживут, естественно, только немногие компании, которые смогут собрать аудиторию. Для неповоротливых банков покупка таких сервисов – прекрасная возможность быстро и недорого внедрить для своей клиентской базы современный уровень финансовых технологических решений. Более того, в будущем практически все расчеты физлиц возьмут на себя корпорации, обладающие огромными аудиториями: Facebook, Google, Apple. И для них покупка стартапов из области финтеха и безопасности – отличная возможность быстро и недорого захватить новые рынки. Facebook, на мой взгляд, филигранно проделал это уже не раз – с покупкой Instagram и WhatsApp, захватив рынки мессенджеров и фото-, видеосоцсетей. Известный проект TransferWise для p2p-кредитования привлек, например, более $116 млн. а Stripe, платежная система в США, - уже более $440 млн. Может быть, мы узнаем об их поглощениях в ближайшие годы? По-прежнему не утихнет интерес инвесторов и пользователей к маркетплейсам. Если к интернет-магазинам пользователи давно привыкли и постоянно пользуются ими в повседневной жизни, то маркетплейсы различных услуг сравнительно недавно получили широкое признание, их становится все больше, а ниши, в которых они работают, все более специализированными. Примеры таких нишевых популярных маркетплейсов с хорошим потенциалом роста: Artsy – глобальный маркетплейс предметов искусства (привлек уже $50 млн) и Le tote – подписка на комплекты одежды и аксессуаров, получил $27 млн (Le tote входит в число портфельных проектов TMT Investments. — Forbes). Для таких проектов отличным является рост в 2-3 раза в год, а оценки компаний начинаются от нескольких сотен миллионов долларов. Очень популярны и профессиональные маркетплейсы, где можно купить услуги дизайнеров, маркетологов, аналитиков, видеооператоров, фотографов и многие другие. Доски объявлений и классифайды – ближайшие родственники маркетплейсов, возникшие гораздо раньше, тоже неплохо себя чувствуют – например, такие лидеры, как Craiglist и Avito. Проекты, связанные со здравоохранением, – другая перспективная ниша. С одной стороны, во всем мире идет процесс автоматизации и роботизации медицинской отрасли, в ней все меньше низкоквалифицированного персонала. С другой стороны, накапливаемые клиниками, пациентами, государственными организациями, страховыми компаниями «большие данные» дают возможность гораздо эффективнее ставить диагнозы и выравнивать качество услуг по всей территории страны. Второй аспект крайне важен для больших стран с удаленными регионами — например, это актуально для России, США, Индии, Китая и т. д. Интересно, что в России в связи с сильной вертикалью и консолидацией медицинской отрасли, теоретически проще вводить новые софты и стандарты, чем в США, где работает очень много мелких клиник и частных врачебных кабинетов. Заинтересованы в развитии проектов этой отрасли все, включая страховые компании, которые несут значительные убытки из-за недостатка правильной информации. Сдерживающий фактор для проектов в этой нише — законы о персональных данных, которые в некоторых странах остаются достаточно консервативными. Взлет рынка технологий в здравоохранении я жду через 5-10 лет. Но уже сейчас себя неплохо чувствуют: Collective Health — централизованная корпоративная система оказания и учета медицинских услуг персоналу с суммарным финансированием в $125 млн или, например, Owlet Baby Care — персональный датчик контроля уровня насыщенности крови младенца кислородом, который позволяет передавать тревожные сигналы родителям и отслеживать состояние ребенка через приложение (привлек $24 млн), Avizia — разработчик инновационных программных и аппаратных решений для телемедицины (объем финансирования — $23 млн). Остаются интересны венчурным инвесторам и проекты в нише SaaS. Все компании сейчас борются за безбумажный документооборот и возможность работы для удаленных сотрудников с максимальной эффективностью. Число «аутсорсеров» в Штатов уже достигло 15% и в будущем будет только расти. Правка и хранение документов в «облаке», цифровая подпись многократно ускоряют процессы работы бухгалтерии, юристов, сейлзов. Проекты SaaS во многих областях ждет рост в несколько раз. Для инвестора же данная модель очень привлекательна из-за подписной модели, а значит, гарантированного и предсказуемого дохода. В этой нише весьма перспективны, например, такие компании: Freshdesk - динамично развивающаяся платформа автоматизации обработки запросов клиентов (он привлек уже около $150 млн), Vend — система централизованного управления розничными точками продаж (суммарный объем финансирования - $45 млн).
Пять перспективных трендов для инвестиций в IT на 2017 год
- Общество - 10 Января 2017, 15:50