Полиция Турции разогнала митинг против поправок к конституции

Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона нескольких сотен демонстрантов, которые собрались у здания парламента в Анкаре, протестуя против поправок к конституции. Как сообщают очевидцы, полиции удалось оттеснить протестующих от входа в комплекс парламентских зданий. Участники акции сравнивали действия властей с поведением "фашистских режимов" и заявляли, что страна находится в оккупации. В понедельник парламент Турции начал обсуждение изменений в основной закон, которые расширяют полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Согласно законопроекту, Турция из парламентско-президентской станет президентской республикой, наподобие Франции. Сторонники Эрдогана утверждают, что реформа поможет стабилизировать политическую ситуацию в стране и спасет ее от попыток переворота. Оппозиция заявляет, что правительство пытается превратить демократическую систему в тоталитарный режим. Эксперты полагают, что законопроект об изменениях конституции, скорее всего, будет одобрен парламентом и затем вынесен на общенародный референдум, который намечен на начало апреля. Представители правительства ранее заявляли, что если поправки будут одобрены парламентом и избирателями, то они вступят в силу в 2019 году.