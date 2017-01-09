В Лос-Анджелесе вечером в воскресенье, 8 января, проходит 74-я церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". Лучшим комедийным фильмом 2016 года стал мюзикл "Ла-ла Ленд" режиссера Демьена Шазелла. В номинации "лучший актер комедии или мюзикла" награду получил Райан Гослинг за роль этом же фильме. Звание лучшей актрисы завоевала партнерша Гослинга по кинокартине Эмма Стоун. Автор мюзикла Демьен Шазелл выиграл в номинации "Лучший режиссер" и "Лучший сценарий". В категории "лучший драматический фильм" победила киноповесть "Лунный свет" о жизни афроамериканца, снятая Барри Дженкинсом. В категории "лучший зарубежный фильм" была выдвинута картина немецкого режиссера Марен Аде (Maren Ade) "Тони Эрдман", однако, победила французская кинолента "Она" режиссера Пола Верховена. Лучшим драматическим сериалом стало телевизионное шоу от Netflix "Корона", обошедшее главных фаворитов - "Игру престолов" и "Мир Дикого Запада". За лучшую роль второго плана "Золотой глобус" получил Аарон Тейлор-Джонсон, сыгравший в фильме "Под покровом ночи". В номинации лучшая актриса второго плана награду получила Виола Дэвис за роль в фильме "Ограды". По числу номинаций лидируют мюзикл "Ла-ла Ленд" и драма "Лунный свет". Ведущий церемонии - известный американский комик Джимми Фэллон. "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях.
Райан Гослинг и Эмма Стоун получили премию "Золотой глобус" за "Ла-ла Ленд"
- Общество - 09 Января 2017, 10:09