Сербские власти обвиняют в использовании армии интернет-троллей

"Крепость", - так Мария (имя девушки изменено. - Ред.) называет своего бывшего работодателя. Она утверждает, что была одним из "бойцов" армии интернет-троллей, которую, по ее словам, использует в своих целях правящая Сербская прогрессивная партия и ее лидер, глава правительства Александр Вучич. В Сербии уже давно ходят слухи о существовании тайной армии троллей, поле битвы которой - интернет. "Мы все были зарегистрированы в качестве госслужащих" Эти тролли маскируются под обычных граждан на форумах, в социальных сетях и в комментариях к статьям, восхваляют там правительство и демонизируют инакомыслящих. "Мне было тяжело этим заниматься - выдумывать различные истории. Ведь я знала, что это ложь", - призналась Мария сербскому изданию Newsweek. В рассказе девушки в первую очередь поражает высокий уровень организации "крепости": отряды троллей, по ее словам, существуют во многих городах, офисы спрятаны от посторонних глаз, работа сотрудников организована по сменам, за ними следят надсмотрщики. "Мы все были официально зарегистрированы в качестве госслужащих", - утверждает Мария. Зарплата - от 370 евро, что соответствует и даже превышает среднюю заработную плату в этой бедной балканской стране. "Заниматься троллингом для меня означало выжить. Нормальную работу я найти не могла, и это был мой единственный источник дохода", - объясняет Мария. Секрет популярности - контроль над телевидением Популярный глава правительства Александр Вучич и его Сербская прогрессивная партия пришли к власти пять лет назад и с тех пор одерживают убедительные победы на выборах. У этого политика из Белграда также есть богатый опыт, накопленный в 1990-е. В последние годы режима Милошевича, когда еще бушевала война в Косово, на тот момент воинственный националист Вучич был министром информации. То, чем он занимался, многие называли пропагандой и цензурой. После триумфального возвращения на политическую сцену Вучич со своей новой партией позиционирует себя как проевропейского политика, который изменился и готов день и ночь работать ради будущего своего народа. Но критики сербского премьера обвиняют его в авторитарном стиле правления, раздаче постов своим верным сторонникам и тотальном контроле медийного пространства. "Причина его продолжительной популярности - контроль над телевидением, которое смотрят по всей стране", - говорит в интервью DW Михаил Тешич, блогер из Белграда. И напоминает, что каждый серб проводит ежедневно перед телеэкраном в среднем около пяти часов. Это, по различным оценкам, является мировым рекордом. По словам Тешича, правительство контролирует сетку вещания крупнейших телеканалов через рынок рекламы. В то же время лишь половина населения регулярно пользуется интернетом. И лишь четверть сербов, по данным центра "Новая сербская политическая мысль", узнают из Сети новости. Тем не менее, интернет в качестве коммуникационного канала очень важен для властей. "Поэтому армия троллей столь велика", - уверен Михаил Тешич. По его словам, тролли в первую очередь комментируют статьи некоторых популярных порталов. "Там они создают впечатление, что граждане всецело поддерживают политику правительства. Остальным остается лишь с разочарованием смириться с этим", - добавляет Тешич. Поддельные имена и фейковые аккаунты Вряд ли кто-либо в Сербии знает о троллинге как о явлении лучше, чем пользовательница Twitter под ником AstroG. Она регулярно обнародует в Сети подробности с фронта "битвы с троллями" и раскрывает фейковые аккаунты. Девушка не хочет ни в коем случае разглашать свое настоящее имя. В переписке с DW AstroG сообщила что в армию троллей входят около 200 человек, но при этом они используют тысячи поддельных имен. "У заказчика есть ежедневные вводные. Например, кто главный враг сегодня и как его нужно атаковать. Кто те герои, которых нужно прославить. О чем нужно умолчать и о чем, наоборот, объявить погромче. Тролли разделены на разные рабочие группы. Одни комментируют статьи на сайтах, другие - в основном посты в Facebook или Twitter", - объясняет AstroG. Так они вводят в заблуждение публику и формируют повестку дня. AstroG приводит в пример одну из крупнейших, по ее данным, акций троллей за последние месяцы: "В Сербии зародился массовый протест против одной из строек в Белграде. Против нее выступали молодые активисты, оппозиционеры и критично настроенные журналисты. В итоге тролли прозвали их "вражескими агентами Запада", которые ищут возможность для государственного переворота". "Браво, Вучич!"

По словам экспертов, начальники смен раздают задания, из которых тролли узнают, сколько комментариев, лайков и твитов они должны разместить. Существует система рейтинга, от которой зависят как место сотрудников в иерархии, так и их зарплата. Большинство комментариев пишутся в броском стиле. Особенно любимым и универсальным комментарием является "Браво, Вучич!" Эту простую работу могли бы теоретически выполнять специальные программы-боты. Но, видимо, они недостаточно продвинуты, чтобы убедительно писать на сербском языке. Белградский фонд Share исследует новые медиа и пытается понять, к чему приведет такое создание параллельной реальности. В последние годы соцсети переполнены массовыми оскорблениями, угрозами или ложью. А некоторых людей увольняют за посты с критикой правительства. "Сначала мы полагали, что социальные сети могут стать фундаментом демократии, поскольку они освобождают общество от монополии на информацию. Но это была ложная гипотеза", - посетовал в интервью DW программный директор фонда Share Джордже Кривокапич. "Если у нас нет свободы в реальности, то не стоит ждать ее и в виртуальном мире", - заключил эксперт.