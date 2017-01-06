Сенатор Грэм намерен создать программу грантов для граничащих с РФ стран

РИА Новости. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что планирует создать специальную программу грантов для граничащих с Россией государств. "Это программа грантов, которая поможет пограничным государствам, таким как страны Балтии, Украина и Грузия, дать отпор в условиях постоянной угрозы, пропаганды и кибервойны", — цитирует сенатора агентство Блумберг, которое отмечает, что инициатива Грэма должна быть одобрена конгрессом. Ранее сообщалось, что Грэм возглавит новый подкомитет по вопросам компьютерной безопасности и кибероружия. Новая комиссия входит в состав сенатского комитета по делам вооруженных сил, который возглавляет республиканец Джон Маккейн.