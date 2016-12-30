Баку обратился в МККК и МГ ОБСЕ для возвращения тела своего военного

Минобороны Азербайджана официально обратилось в Международный комитет Красного креста (МККК), Минскую группу (МГ) ОБСЕ для возвращения тела азербайджанского военного, погибшего во время вчерашней попытки диверсии с их же стороны, сообщила в пятницу пресс-служба оборонного ведомства, передает ria.ru. В четверг пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что азербайджанские военные предприняли попытку диверсии на участке госграницы юго-восточнее села Чинари Тавушской области, в результате которой погибли трое армянских военнослужащих. Министерство обороны Азербайджана официально обратилось в азербайджанское представительство Международного комитета Красного Креста, Минскую группу ОБСЕ, в том числе и личному представителю действующего председателя ОБСЕ Анжею Каспршику", — говорится в заявлении. Пресс-служба сообщила, что "в настоящее время совместно с соответствующими структурами продолжаются работы по организации передачи тела погибшего военнослужащего азербайджанской стороне".