Вторая ракетка мира Серена Уильямс вышла замуж за Алексиса Оганяна

Американский бизнесмен армянского происхождения, один из основателей портала Reddit Алексис Оганян женится на второй ракетке мира 22-кратной победительнице турниров серии «Большого шлема», американке Серене Уильямс. Спортсменка ответила согласием на предложение руки и сердца. Об этом Оганян сообщил на своей странице Facebook со ссылкой на публикацию будущей супруги на Reddit. «Она сказала «да», — написал Оганян. 35-летняя Серена и 33-летний Алексис начали встречаться осенью 2015 года, сообщает news.am.