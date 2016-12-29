Армения – цивилизационная граница. Взгляд в будущее

Актуальной темой для дискуссий в обществе и экспертных кругах в Армении всегда является диллема между Западом и так называемым «постсоветским пространством» или Россией.Представители обеих сторон приводят аргументы, говорящие в пользу их позиций, однако вопрос – какую роль играет Армения в регионе и на международной арене и какое значение имеет в проводимой великими державами геополитике, зачастую остается открытым. Между тем, Армения в своих интеграционных политических направлениях нуждается в некоторых «редакциях/поправках», благодаря чему станут более четкими ожидания и более подробно очертяться возможности.ЗападАрмения уже лет 20, как ведет евраинтеграционную политику, является членом Совета Европы. За это время Армения получила от европейских организаций неоценимую помощь и сделала большие шаги в деле становления демократических институтов.Вместе с тем, как известно, в 2013 году, когда был готов для подписания договор между Арменией и Европейским союзом (ЕС), Ереван объявил о присоединении к программам евразийской экономической интеграции. В качестве обоснования, представители Армении заявили, что такое решение было принято из соображений безопасности Армении. То есть, из Еревана косвенно сообщили, что не могут полностью направить вектор внешней политики полностью на Запад, так как в этом случае у них не будет никаких гарантий безопасности.Оставляя в стороне вопрос оправданности/неоправданности ожиданий в вопросе безопасности от России и евразийских программ, констатируем, что Ереван не имел каких-либо ожиданий относительно гарантий безопасности от европейских организаций. В отношениях Армения-ЕС переговоров относительно гарантий безопасности не проводилось.Это, несомненно, является серьезным упущением в такого рода отношениях. Дело в том, что Запад заканчивается в нашем регионе. Закавказье является носителем христианской, европейской культуры западного мира в таком регионе, который окружен другими цивилизациями и по ту сторону которого начинается совершенно иная геополитическая реальность.При таких обстоятельствах, принимая верховенство западных ценностей и осуществляя демократические перемены, эти страны нуждаются также и в дополнительных гарантиях безопасности именно для защиты этих же ценностей западной цивилизации. Однако для этого всем должно быть ясно, что мы являемся носителем европейских ценностей.Таким образом, констатируем, что в переговорах Армения-ЕС Ереван имеет везкий «повод», чтобы требовать от европейских организаций оказания поддержки и дополнительных механизмов безопасности. А обоснование таково, что это вытекает из идей политики соседства, объявленной ЕС. Если Европейский Союз развивает демократические институты у своих соседей, чтобы гарантировать безопасность своих непосредственных границ, то он должен также предоставить ресурсы для защиты этих демократических процессов у своих соседей.РоссияМежду Арменией и Россией имеются как межгосударственные договоры в рамках военного союза, так и международные обязательства, принятые в рамках ОДКБ. Фактически, Россия в настоящее время частично взяла на себя функцию обеспечения безопасности Армении, осуществляя пограничный контроль армяно-турецкой границы.Тем не менее, в армяно-российских отношениях в качестве диктующей стороны выступает исключительно Россия, а в вышеупомянутых соглашениях, мягко говоря, не все положения вытекают из интересов Армении.Кроме этого, как показали развязанные Азербайджаном в апреле боевые действия в Карабахе, а также бомбардировка азербайджанкой стороной северо-восточных регионов Армении, Москва не спешит оказывать поддержку Еревану хотя бы на уровне заявлений, максимум выступая безадресными призывами.Эти дает повод утверждать, что Армения должна пересмотреть свои отношения также и с Россией в вопросе безопасности. Дело в том, что юг России - Северный Кавказ, является очагом возникновения исламистских движений, который хотя сейчас и находится под контролем Кремля, тем не менее, непослушные и сепаратистские элементы постоянно угрожают дестабилизировать ситуацию в регионе. В этом вопросе Армения и Грузия, на самом деле, могли бы быть восприняты Москвой как потенциальные союзники, находящиеся в тылу проблемных областей.Более того, через Южный Кавказ - Закавказье, проходит политическая граница, которая разделяет Россию от чуждого ей Ближнего Востока. И именно, Армения и Грузия находятся между Ближним Востоком и исламистами Северного Кавказа, что, мягко говоря, чрезмерно выгодно для России.Армения во внешнем мире воспринимается лишь как форпост Кремля, который полностью зависит от России. Между тем, вместо слабого форпоста для России более выгодно было бы иметь сильного союзника, который готов и способен защитить цивилизационный и геополитический порог от радикальных исламских потоков.При этом, необходимо учитывать, что наличие в этом регионе лишенных исламизации устойчивых государств (Армении и Грузии) вытекает как из интересов России, так и из интересов Запада.АрменияТо есть, по большому счету, в случае и Запада, и России, речь идет о западном менталитете, цивилизации, культуре, религии и о ценностях. То есть, независимо от многогранных проявлений противостояния России и Запада, Армения, в общем, выступает цивилизационной границей для обоих полюсов.Ереван должен использовать это положение и восприниматься в качестве ценного союзника как Москвы, так и Брюсселя и Вашингтона. Для этого необходимы две вещи – суверенитет и демократия.Суверенитет необходим для выступлений с еще более твердых позиций и для требований взаимовыгоды в отношениях с Россией. А демократия необходима для того, чтобы Запад воспринимал Армению как члена своей семьи и чтобы было четко видно, что государственные границы Армении - границы западной цивилизации.Ваге Гукасян, Даниел Иоаннисян«Союз информированных граждан»