Мечты об отделении от остальной Америки уже давно периодически овладевают умами части калифорнийцев. Вот и сейчас исход ноябрьских выборов раздул огонь сепаратизма до самых верхушек тамошних исполинских секвой. 8 ноября Дональда Трампа избрали президентом США. Есть мнение, что для его соперницы Хиллари Клинтон выборы тоже не прошли совсем даром. Ее избрали... президентом Калифорнии. Статья Дэна Маклафлина в National Review, старейшем консервативном журнале Америки, так и озаглавлена "Хиллари Клинтон, президент Калифорнии". Клинтон набрала на всеобщих выборах на 2,86 млн голосов больше, в связи с чем многие противники Трампа считают его избрание незаконным, а его самого - самозванцем, и призывают к упразднению коллегии выборщиков, где он, по последним подсчетам, получил 304 голоса - против 227 у Клинтон. Ее сторонники надеялись, что часть выборщиков изменит Трампу, но на поверку вышло, что больше изменников оказалось у Клинтон. От Трампа бежали два человека, от нее - пятеро. Перевес демократки на прямых выборах объясняется исключительно тем, пишет Маклафлин, что в Калифорнии она набрала на 4,27 млн голосов больше, чем Трамп. Если сказать по-другому, она победила в огромном штате, который американцы называют "золотым", с редчайшим для США перевесом - более чем в 30%. Если за Клинтон в "Золотом штате" проголосовали 61,7% избирателей, то за Трампа - всего 31,6%. В последний раз республиканец набирал в Калифорнии так мало голосов в 1912 году. Если отбросить Калифорнию, то на остальной территории США Трамп получил на 1,41 млн голосов больше, чем Клинтон. Он завоевал большинство голосов в 23 штатах из 50, в том числе победил в 7 из 10 крупнейших штатов. 13,29% всех поданных за Клинтон голосов пришлись на Калифорнию. Немудрено, что часть прогрессивно настроенных граждан "Золотого штата" начала сейчас задумываться об отделении от страны, в которой как минимум четыре года будет править реакционер Трамп. Неудивительно и то, что часть сторонников Трампа говорит на это - "скатертью дорожка!" "Да, Калифорния!" В ноябре сепаратистское движение под названием Yes California ("Да, Калифорния!"), взявшее себе в "Твиттере" хэштег #Calexit - по аналогии с "брекситом", подало в генеральную прокуратуру штата заявление о проведении в 2018 году референдума по вопросу об изъятии из калифорнийской конституции пункта, провозглашающего, что Калифорния "является неотъемлемой частью Соединенных Штатов Америки". Активисты движения доказывают, что Калифорния - с ее гигантским ВВП, достигающим 2,5 трлн долларов и делающим ее экономику шестой в мире, - гораздо больше платит в федеральную казну, чем оттуда получает. Действительно, Вашингтон собирает в штате 370 млрд долларов налогов, а тратит там около 334 млрд. В декабре "Да, Калифорния!" объявило об открытии своего культурного центра в Москве. Как говорится на сайте движения, "это первый из планирующихся культурных центров Калифорнии, которые построят мосты между калифорнийской нацией и странами мира". В случае успеха на референдуме движение будет бороться за проведение в марте 2019 года голосования о провозглашении независимости. Согласно документу, поданному движением в прокуратуру, для того, чтобы Калифорния сделалась независимым государством, в голосовании должна принять участие как минимум половина граждан штата, причем 55% должны проголосовать за отделение. Ноябрьские выборы показали, насколько Калифорния шагает не в ногу с остальной Америкой, в которой республиканцы, например, контролируют законодательные собрания большинства штатов и занимают большинство губернаторских постов. В Калифорнии же республиканцы на грани вымирания. Демократы занимают все выборные посты на уровне штата и господствуют в его делегации в палате представителей США. Делегация Калифорнии в конгрессе состоит из 53 человек. 39 из них - демократы. Демократическое руководство "Золотого штата" поклялось противостоять планам Трампа депортировать миллионы нелегалов, отменить "Обамакер", то есть медицинскую "перестройку" Обамы, и спустить на тормозах борьбу с изменениями климата, которые Трамп называл китайской выдумкой, направленной на то, чтобы сделать американцев менее конкурентоспособными. "Мы верим в две фундаментальные истины, - говорится на сайте самостийников. - (1) Калифорния имеет положительное влияние на остальной мир, и (2) Калифорния может принести больше добра, будучи независимой страной, нежели просто одним из штатов США". Нужна новая поправка? Пока шансы на появление независимой Калифорнийской республики оценивают невысоко. Для того чтобы власти согласились на референдум, нужно собрать 585 407 подписей, что и сложно, и дорого. В СМИ мелькнула фотография активистов движения, собравшихся в калифорнийской столице Сакраменто. Я насчитал семь человек. Опыт прежних референдумов, которые широко практикуются в "Золотом штате", показывает, что иногда сборщикам подписей платят более пяти долларов за каждую. "Да, Калифорния!" утверждает, что будет полагаться не на платных сборщиков, а на добровольцев, которых у движения уже около 13 тысяч. Знающие люди говорят, что на самом деле столько энтузиастов не наберется. "У этого движения маленький костяк", - считает почетный профессор политологии Ларри Герстон из Университета Сан-Хосе. Но предположим, что калифорнийцы высказались за отделение. Конституция США права на это не предусматривает. Эмпирически этот вопрос, по выражению журналиста Джеймса Хорсмана, был решен кровью - во время Гражданской войны в США. Юридически - в 1869 году, когда Верховный суд заключил, что, вступая в США, Техас "вступил с США в нерасторжимые отношения", из которых он может выйти "либо посредством революции, либо с согласия Штатов". Ноябрьские выборы показали, насколько Калифорния шагает не в ногу с остальной Америкой, в которой республиканцы, например, контролируют законодательные собрания большинства штатов и занимают большинство губернаторских постов. В Калифорнии же республиканцы на грани вымирания. Демократы занимают все выборные посты на уровне штата и господствуют в его делегации в палате представителей США. Делегация Калифорнии в конгрессе состоит из 53 человек. 39 из них - демократы. Демократическое руководство "Золотого штата" поклялось противостоять планам Трампа депортировать миллионы нелегалов, отменить "Обамакер", то есть медицинскую "перестройку" Обамы, и спустить на тормозах борьбу с изменениями климата, которые Трамп называл китайской выдумкой, направленной на то, чтобы сделать американцев менее конкурентоспособными. "Мы верим в две фундаментальные истины, - говорится на сайте самостийников. - (1) Калифорния имеет положительное влияние на остальной мир, и (2) Калифорния может принести больше добра, будучи независимой страной, нежели просто одним из штатов США". Нужна новая поправка? Пока шансы на появление независимой Калифорнийской республики оценивают невысоко. Для того чтобы власти согласились на референдум, нужно собрать 585 407 подписей, что и сложно, и дорого. В СМИ мелькнула фотография активистов движения, собравшихся в калифорнийской столице Сакраменто. Я насчитал семь человек. Опыт прежних референдумов, которые широко практикуются в "Золотом штате", показывает, что иногда сборщикам подписей платят более пяти долларов за каждую. "Да, Калифорния!" утверждает, что будет полагаться не на платных сборщиков, а на добровольцев, которых у движения уже около 13 тысяч. Знающие люди говорят, что на самом деле столько энтузиастов не наберется. "У этого движения маленький костяк", - считает почетный профессор политологии Ларри Герстон из Университета Сан-Хосе. Но предположим, что калифорнийцы высказались за отделение. Конституция США права на это не предусматривает. Эмпирически этот вопрос, по выражению журналиста Джеймса Хорсмана, был решен кровью - во время Гражданской войны в США. Юридически - в 1869 году, когда Верховный суд заключил, что, вступая в США, Техас "вступил с США в нерасторжимые отношения", из которых он может выйти "либо посредством революции, либо с согласия Штатов". Три года спустя инвестор-миллиардер Тим Дрейпер выступил с идеей раздробления Калифорнии на шесть штатов, доказывая, что ими легче будет управлять. Он потратил 5,2 млн долларов, но так и не набрал 800 тысяч голосов, необходимых для того, чтобы его инициативу поставили в ноябре этого года на референдум. Скептики считают, что авторы этих затей никогда не соберут достаточно сторонников отделения или раздробления штата. "Я как-то не вижу, чтобы калифорнийцы дошли до такой точки, когда большинство из нас захотело бы отделиться, - говорит профессор избирательного права, видный демократ Дэрри Срагоу. - И я не вижу обстоятельств, при которых остальная страна задумалась об этом хоть на наносекунду". Руководители движения за независимость отвечают, что они и не рассчитывают добиться ее в одночасье, но будут терпеливо готовить для нее почву. В других краях у них есть сторонники. "Как житель другого штата, могу ли я пожертвовать деньги на их дело? - иронически спрашивает некий Франклин Смитти в своем письме в столичную калифорнийскую газету Sacramento Bee. - Результат выборов был что надо, но избавиться от Калифорнии было бы сродни оргазму!" "Калифорния может отваливать, когда захочет, - вторит ему Джон Денди. - Лично я буду рад, если они слиняют. Они ультралибералы и балансируют на грани банкротства. Скатертью дорожка!" Эксперты, впрочем, в один голос говорят, что большинство американцев Калифорнию в свободное плавание скоро не отпустит.