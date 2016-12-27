Казахстанца осудили на три года за критику Путина в Facebook

Жителя казахстанского Актобе приговорили к трем годам колонии за сообщения с критикой президента России Владимира Путина, которые он размешал на своей личной странице в социальной сети Facebook, сообщает ​NUR.kz. Суд Актобе признал 46-летнего предпринимателя Саната Досова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174 УК РК (возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни с использованием сетей телекоммуникаций). Досов просил суд не лишать его свободы, так как у него на иждивении находятся шестеро детей, четверо из которых — несовершеннолетние. Свою вину он признал и раскаялся. Защита Досова заявила, что намерена обжаловать приговор. Как сообщала ранее «Актобе Таймс», на своей странице в Facebook Досов неоднократно высказывал свое негативное отношение к Владимиру Путину. В сообщениях актюбинца содержались призывы «остановить фашизм на своей земле», также он «нелицеприятно отзывался о представителях русской национальности», отмечала газета. По данным издания, дело в отношении Досова было возбуждено после жалобы некого жителя Семея, вступавшего с ним в полемику в социальной сети. В июле 2016 года он пожаловался на Досова министру внутренних дел, указывает «Актобе Таймс».

