Генрих Мхитарян рассказал, как ему пришло в голову использовать “удар скорпиона”

Генрих Мхитарян, забивший фантастический по красоте гол в ворота «Сандерленда», рассказал о том, как ему пришло в голову использовать “удар скорпиона” в той ситуации. “Это был лучший гол, который я когда-либо забивал, - сказал Генрих в интервью MUTV. – Первым делом я посмотрел на помощника судьи, увидел, что он не показывает положение "вне игры" и побежал праздновать”, передает manutd.ru. “Я ожидал, что получу мяч перед собой, и только потом понял, что он летит мне в спину. В такой ситуации единственное, что я мог сделать – пробить пяткой. Я попробовал и всё получилось”, -рассказал армянский футболист. Мхитарян также сообщил, что травма меня больше не беспокоит, и что он рад вернуться на поле и рад, что смог помочь команде. “Я постараюсь показать свой максимум в следующей игре. Очень важно, что команда набрала форму и теперь надо сохранить набранный ход”, - отметил он.