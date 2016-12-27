Валокордин со второго квартала 2017 года скорее всего будет продаваться по рецепту, рассказал вице-премьер Александр Хлопонин. В правительстве обсуждают идею сделать рецептурными йод, зеленку и некоторые другие препараты По словам вице-премьера Александра Хлопонина, со второго квартала 2017 года валокордин будет продаваться в аптеках России только по рецепту. «Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты», — цитирует вице-премьера ТАСС. Хлопонин добавил, что сейчас идет дискуссия о включении в список рецептурных также йода, зеленки и других спиртосодержащих препаратов. «Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения, однозначно», — заключил Хлопонин.
Хлопонин рассказал о валокордине по рецепту с апреля 2017 года
- Общество - 27 Декабря 2016, 17:07