Хлопонин рассказал о валокордине по рецепту с апреля 2017 года

Валокордин со второго квартала 2017 года скорее всего будет продаваться по рецепту, рассказал вице-премьер Александр Хлопонин. В правительстве обсуждают идею сделать рецептурными йод, зеленку и некоторые другие препараты По словам вице-премьера Александра Хлопонина, со второго квартала 2017 года валокордин будет продаваться в аптеках России только по рецепту. «Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты», — цитирует вице-премьера ТАСС. Хлопонин добавил, что сейчас идет дискуссия о включении в список рецептурных также йода, зеленки и других спиртосодержащих препаратов. «Но все спиртосодержащие жидкости двойного назначения, однозначно», — заключил Хлопонин.

