В Москве эвакуировали три вокзала - Ярославский, Казанский и Ленинградский. Об этом Русской службе Би-би-си сообщили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД. Все три вокзала находятся на одной площади - Комсомольской. Пассажиропоток каждого - тысячи человек в час. В пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Би-би-си сказали, что "не обладают информацией" о причинах проведения эвакуации. Позднее пресс-служба сообщила Би-би-си, что по результатам проверки на Казанском и Ярославском вокзалах ни взрывчатых веществ, ни взрывных устройств не обнаружено. На Ленинградском вокзале продолжает работать полиция. Собеседники агентств "Москва" и ТАСС в правоохранительных органах Москвы сообщили, что специалисты проверяют информацию об угрозе взрыва на вокзалах из-за поступившего анонимного звонка о бомбе. Сообщение о возможном взрыве на вокзале на Комсомольской площади в центре Москвы поступило в понедельник днем в полицию от неизвестного по телефону. "В целях безопасности из помещений всех трех вокзалов проводится эвакуация людей. Прибывшие кинологи со служебными собаками приступили к обследованию помещений. Принимаются меры для установления и задержания анонимного заявителя", - сказал собеседник ТАСС. На Комсомольскую площадь приехала полиция, пожарно-спасательные подразделения и бригады скорой помощи. Получить оперативный комментарий ГУ МВД России по Москве Би-би-си получить не удалось. В дежурной части УВД по ЦАО по столице сотрудник сказал Би-би-си, что у него "нет информации по этому поводу". В последние несколько месяцев в Москве уже несколько раз эвакуировали вокзалы и торговые центры из-за сообщений о заложенном взрывном устройстве. В начале ноября были эвакуированы посетители и работники Ярославского вокзала. Полиция сообщала, что ни одно взрывное устройство так и не было найдено. За заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ) в России можно получить до пяти лет лишения свободы.