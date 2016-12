Менеджер Джорджа Майкла назвал причину его смерти

Причиной смерти британского певца Джорджа Майкла стал сердечный приступ. Об этом сообщил его менеджер, передает Би-Би-Си. Джордж Майкл умер в возрасте 53-лет 26 декабря, сообщал телеканал. Он умер в частном доме в графстве Оксфордшир. В полиции заявили, что на теле музыканта нет следов насильственной смерти. Как отмечает Би-би-си, в 2011 году Джордж Майкл перенес тяжелую форму пневмонии. Как добавляет телеканал, певец был «на грани жизни и смерти». Кроме того, он мог потерять голос из-за аппарата искусственной вентиляции легких, к которому был подключен певец. Но в 2011 году Джордж Майкл заявил, что он полностью выздоровел. Джордж Майкл родился 25 июня 1963 года в семье греческих эмигрантов в Лондоне. Его настоящим именем было Георгиос Кирьякос Панайоту. Музыкальную карьеру певец начала в 1980-х годах, выступая в дуэте Wham!. Песня в исполнении Джорджа Майкла Wake Me Up Before You Go-Go заняла первое место в чартах США и Великобритании в 1984 году. За свою музыкальную карьеру певец получил три «Грэмми» и пять премий MTV, а также множество других музыкальных наград. Его последним альбомом стал Symphonica, релиз которого состоялся в 2014 году. Как заявил британский музыкант Элтон Джон, он «глубоко» шокирован известиями о смерти Джорджа Майкла, передает Би-Би-Си. По его словам, музыкант был его «любимым другом» и «замечательный артистом». Партнер Джорджа Майкла по дуэту Wham! Эндрю Риджли сказал, что «сердце его разбито».