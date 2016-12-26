Первый самолет с телами погибших в катастрофе Ту-154 прибыл в Москву

Самолет Ил-76 с 10 телами погибших в катастрофе Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, прибыл из Сочи в Москву. Рейс также доставил 86 фрагментов потерянного лайнера, принадлежавшего российскому министерству обороны и направлявшегося в Сирию. Как сообщил департамент информации и массовых коммуникаций минобороны России, в Москве пройдет опознание тел погибших в авиакатастрофе, а также генетическая экспертиза. Всего в районе крушения Ту-154 за первые сутки поисковой операции найдено 11 тел погибших и 154 фрагмента самолета, сообщили в минобороны. Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что причиной крушения Ту-154 могли стать либо техническая неисправность, либо ошибка пилотирования. "Сегодня основные версии не включают в себя террористический акт", - сказал он. При этом главком воздушно-космических сил России Виктор Бондарев заявил, что Ту-154 был технически исправен и недавно прошел ремонт. Обломки лайнера разносит течением Соколов сообщил, что поисково-спасательная операция в зоне крушения Ту-154 в районе Сочи будет расширена. Фрагменты самолета и останки погибших, по его словам, могло отнести в сторону Абхазии. "Я связался с президентом республики Абхазия, премьер-министром, поскольку течение от места предполагаемого падения самолета у нас идет в сторону государственной границы. Предположительно, что часть фрагментов самолета, останков может пересечь государственную границу",- сказал министр на заседании правительственной комиссии, созданной в связи с катастрофой самолета. Российские военные увеличили группировку в районе падения Ту-154 до 39 кораблей и 3,5 тысяч человек, заявили в минобороны. В военном ведомстве отметили, что в операции участвуют 135 водолазных специалистов и семь глубоководных аппаратов. Военным удалось более точно определить район падения самолета Ту-154, но поисковая операция осложняется рельефом дна. "Специалистами тщательно проанализированы данные объективного контроля с радиолокационных средств, определена траектория полета Ту-154", - пояснили в военном ведомстве. Что случилось с самолетом минобороны Ту-154 министерства обороны России разбился рано утром 25 декабря вскоре после взлета из аэропорта в Сочи. Самолет упал в Черное море примерно в полутора километрах от берега. На борту были 92 человека. Среди них восемь военнослужащих в званиях от капитана до генерал-лейтенанта, двое федеральных государственных гражданских служащих, филантроп и общественный деятель Елизавета Глинка, девять сотрудников российских телеканалов, 64 участника ансамбля имени Александрова и восемь членов экипажа. В минобороны сообщили, что выживших в результате катастрофы нет. Военный Ту-154 выполнял рейс из подмосковного Чкаловска в сирийский город Латакию. В Сочи он совершал посадку для дозаправки. Понедельник объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе Ту-154. Президентский штандарт в московском Кремле приспущен в знак уважения к памяти жертв трагедии.