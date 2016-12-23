При поддержке Beeline в Центре искусств Гафесчян прошла детская праздничная программа

При поддержке Beeline в Центре искусств Гафесчян прошло традиционное праздничное творческое мероприятие «Чудо Нового года и Рождества». Дед Мороз и Снегурочка с помощью детей создали новогодние украшения и рождественскую елку, которая будет размещена в центральном зале Центра искусств Гафесчян.

В бесплатной творческо-образовательной программе приняли участие более ста детей в возрасте 5 лет и старше по предварительной записи, которая проводилась в Центре.

«Накануне самых любимых детских праздников, каждый из нас старается подарить детям настоящую сказку, хорошее настроение и яркие, праздничные чувства. До новогодних праздников остались считанные дни, и мы очень рады возможности вместе с Beeline передать детишкам уникальное чувство причастности к новогоднему чуду, своими руками, вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, сделать новогодние игрушки и украсить ими главный символ праздников – новогоднюю елку», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«Центр искусств Гафесчян продолжает добрую традицию новогодних мероприятий, позволяя детям стать непосредственными участниками чуда Нового года и Рождества. В рамках этой программы, дети будут не только наслаждаться радостью предстоящих праздников, но и станут их авторами, создавая праздничные украшения и игрушки для елки. Дети, охваченные чувством радости и тепла, покидают центр с подарками от Деда Мороза и Снегурочки, оставляя нам и посетителям центра уникальную елку с украшениями собственной работы. Центр искусств Гафесчян благодарит нашего партнера Beeline за многолетнюю поддержку наших программ», - сказал исполняющий обязанности директора Центра искусств Гафесчян Ваагн Марабян.

Отметим, что Beeline и Центр искусств Гафесчян сотрудничают с 2011 года. В рамках длительного партнерства при поддержке компании в Центре регулярно проводятся творческие семинары, детские и юношеские программы, концерты классической музыки и другие образовательные проекты, направленные на эстетическое воспитание детей и юношества. В 2015 году при поддержке Beeline в Центре искусств Гафесчян был открыт Интерактивный образовательный центр оснащенный современной цифровой техникой. Благодаря этому посетителям стали доступны цифровые коллекции и он-лайн базы данных крупнейших музеев и других центров искусств мира.