Обращение белорусскому народу, Руководству Республики Беларусь от Съезда Армянских беженцев из Азербайджанской ССР

В сознании тех, кого когда-то называли Советским народом Республика Беларусь всегда была на особом счету благодаря глубокой человечности белорусского народа, неизмеримым страданиям, выпавшим на долю его в годы Великой Отечественной Войны, ответственности и чистоте его руководителей как во времена СССР (даже в годы застоя, когда казалось все и вся погрязло во взятках), так и в пост-Советское время, когда алчность и продажность стала визитной карточкой почти всех руководителей в пост-Советском пространстве. Белорусский народ, его руководство остались другими, не похожими ни на кого из других стран.

Тем более прискорбно видеть Беларусь в ряду тех “цивилизованных” стран, которые ответственны за трагедию народов бывшей Азербайджанской ССР.

Надеемся, что позиция Беларуси по этому вопросу определяется незнанием, непониманием сути вещей, а не переходом в ряды тех, кто пытается строить свое благополучие на крови миллионов людей.

Факты:

- Мы, беженцы из Азербайджанской ССР, люди разных национальностей, вероисповеданий, социальных и политических групп, представители коренных народов, тысячелетиями проживавших на родине своих предков.

- Ни один из нас не участвовал в феврале 1988 года в подготовке обращения Областного Совета Карабахской Автономной Области в три адреса: Верховный Совет Союза ССР, Верховный Совет Азербайджанской ССР, Верховный Совет Армянской ССР, с просьбой о переводе из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. И тем не менее, сразу после этого обращения армяне, проживав-шие вне Карабаха, в Сумгаите, Баку, Кировабаде, Нахичевани, во всех регионах Азербайджанской ССР, стали подвергаться преследованиям и убийствам откуда-то взявшимися организованными группами нелюдей по всему Азербайджану. Только спустя 27 лет мировое сообщество стало квалифицировать такие структуры как ИГИЛ. Тот "ИГИЛ", который видели мы 27 лет тому назад, отличался от нынешнего большей жестокостью и бесчеловечностью.

- На территории СССР было немало подобных обращений автономных образова-ний: Абхазии, Чечни, Осетии, Приднестровья, Крыма, но после таковых ни один абхазец или осетин не были убиты в Тбилиси, ни один чеченец не убит в Москве. Но армян, после обращения убивали по всей территории Азербайджанской ССР и эта атмосфера насилия и убийств, дикого садизма, создавшая невыносимые условия для жизни, проявлялась всплесками насилия и по отношению к другим национальным (ассирийцам, грекам, русским, евреям, ... ), религиозным и социальным группам Азербайджанской ССР.

- Из этого Азербайджана пытались спастись бегством как армяне, так и представители других национальностей, в том числе и те азербайджанцы, для которых была невыносима атмосфера дикого насилия. Все это должно было насторожить ответственных руководителей СССР, как союзного, так и республиканского уровней, заставить их понять, как мог в условиях существования КГБ, МВД, других структур, осуществляющих тотальный контроль, возникнуть "ИГИЛ" в одной из союзных республик. Кем и для чего была создана эта структура, какое отношение этот некто имел к распаду СССР, именно кровавому? Мы, которые бежали от этого "ИГИЛ", пытались защитить своих детей и семьи бегством, кулаками и потом после страшных жертв (сегодняшний ИГИЛ не вспарывает животы беременных женщин, не насилует матерей на глазах детей, а "всего лишь" лишает их головы) смогли организовать защиту от погромщиков на территориях, которые сегодня называются НКР.

- "ИГИЛ" Азербайджана создал образец для сегодняшнего ИГИЛ впервые применив на практике новейшее оружие: использование этнических чисток и создание благодаря этому быстросформированные и целенаправленные потоки беженцев для решения геополитических задач, создавая экономические и социально-политические проблемы в странах, в которые направляются эти беженцы. (В данном случае это была Республика Армения, вынужденная направлять на беженцев ресурсы подорванные блокадой и последствиями чудовищного землетрясения.)

- НКР возникла как попытка лкюдей защититься от геноцида, чинимого "ИГИЛ" после того, как руководство в Баку заявило о выходе из состава СССР. Согласно закону СССР о порядке выхода из состава СССР, автономия, не дождавшись тре-буемого законом референдума по республикам с отдельным учетом его результа-тов по автономиям с признанием окончательного вердикта по ним, сама провела свой референдум. Но не дождалась признания последнего со стороны руководства СССР, парализованного Беловежским соглашением трех безответственных лиц – руководителей Белоруссии, Украины и России, заявивших о прекращении существования СССР.

- Этих людей мы считаем безответственными лицами, более того, участниками престуления, ибо закон о выходе союзных распублик из состава СССР был создан таким образом, что не оставлял перспективы кровавых вакханалий в автономиях, а создавал алгоритм бескровного развода, при котором население автономии не ста-новилось заложником преступных замыслов. Эти вышеупомянутые лица, даже если они по какой-то причине не желали опираться на Законы СССР, были обязаны разработать какую-то процедуру, позволявшую жителям автономий избежать кровавых вакханалий судьбы. Но они не сделали этого и сегодня несут ответственность за гибель и мучения сотен тысяч и миллионов людей.

- Новое руководство Беларуси сознавая (невольную для народа Баларуси) свою ответственность за случившееся, должно было бы попытаться найти выходы из создавшейся ситуации, тем более что являлось также членом Минской группы ОБСЕ. Казалось, так оно и будет. Но в последние несколько лет Беларусь встав в ряд “цивилизованных” стран, привыкших добиваться своих целей ценою крови и страданий людей, вместе с ними голосовало за признание мест нашего проживания “оккупированными территориями”, тем самым узаконивая убийство наших детей в местах нашего изгнания, превращая нас из перемещенных лиц в беженцев, если, конечно, мы выживем. Наряду с другими международными вампирами Беларусь также снабжает "ИГИЛ", захватившему руководство Азербайджане, новейшими вооружениями.

Вот вкратце суть происходящего в нашем регионе и что, как мы надеемся, вы всего лишь упустили из виду. Остальное мы готовы изложить Вашему Послу и готовы предос-тавить любые разъяснения, документы, чтобы помочь белорусскому народу, его руковод-ству занять правильную позицию.

P.S.

Координатор Съезда беженцев из Азербайджанской ССР Мариам Авакян

Председатель ОО ,,Объединение армян из Азербайджанской ССР.. Мартин Исраелян

23 декабря 2016г.

Г.Ереван