Beeline и квартет им. Э. Мирзояна подвели итоги сотрудничества за 2016 год

Beeline и струнный Квартет имени композитора Эдварда Мирзояна обобщили итоги сотрудничества в 2016 году. В частности, за прошедший сезон квартет дал свыше 10 благотворительных концертов и ряд мастер-классов, среди которых можно отметить выступления с ведущими российскими музыкантами-духовиками, заслуженной артисткой России Марией Федотовой (флейта) для воспитанников ереванской музыкальной школы-интерната №13.Летом 2016 года коллектив принял активное участие в съёмках художественно - документального фильма о жизни и творчестве Э. М. Мирзояна, по заказу Министерства Культуры РА. В ноябре текущего года квартет принял участие на международном фестивале камерной музыки "Les Musicales de Baabdath", в Ливане, где представил Армению, а в декабре 2016 года музыканты квартета выпустили сингл, издав долгожданную обработку для струнного квартета легендарной «Шушаник» Э.Мирзояна. Все средства от реализации сингла будут направлены на лечение больных детей из семей арцахских военнослужащих.«Сотрудничество с квартетом Мирзояна - яркий пример социальной ответственности нашей компании, направленной не только на поддержание профессионализма и интереса к классической музыке, но и на обучение и культурное развитие юного поколения. Подобными проектами Beeline стремится сделать жизнь лучше, и мы рады, что благодаря нашей поддержке молодое поколение музыкантов может развивать свой талант и стремится к новым высотам в творчестве, которому они посветили жизнь», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин.

«Коллектив «Мирзоян-квартет»-а выражает огромную благодарность Beeline за то, что уже третий год вы с нами, и поддерживаете во всех культурных мероприятиях среди которых особо хотим отметить благотворительные концерты и мастер-классы для детей из малообеспеченных семей и воспитанников детских домов Армении», — отметили музыканты Квартета им. Э. Мирзояна.Отметим, что за время существования Квартета его участники зарекомендовали себя на многочисленных международных конкурсах и стали известны не только в нашей стране, но и в мире. Каждый из музыкантов имеет большое количество сольных наград и премий, достойно представляет свою Родину за ее пределами во время частых зарубежных гастролей на мировых концертных площадках. В октябре 2014 года квартет завоевал Первую премию на Втором Международном конкурсе современной музыки «Композитор ХХ века» в городе Калуга (Россия), получив заслуженные хвалебные отзывы ведущих музыкантов и композиторов России и стран СНГ.