Представители Международного Комитета Красного Креста в Нагорном Карабахе 13 декабря в очередной раз посетили двоих заключенных азербайджанцев и предоставил им возможность обменяться с родными новостями семейного характера. Об этом на запрос корреспондента Новости Армении – NEWS.am сообщила представитель пресс-службы миссии МККК в НКР Этери Мусаелян. «Согласно своему мандату МККК будет регулярно посещать этих заключенных для того, чтобы проводить мониторинг условий содержания под стражей и обращения с ними, а также для того, чтобы у них была возможность поддерживать связь со своими семьями», - отметила Этери Мусаелян. Напомним, что граждане Азербайджана Граждане Азербайджана Шахбаз Гулиев и Дильхам Аскеров, а также ликвидированный третий участник группы Гасан Гасанов, имея при себе оружие и боеприпасы, 29 июня 2014 года незаконно пересекли государственную границу НКР и проникли на территорию Шаумянского района республики с целью осуществления разведывательной деятельности. Они с применением оружия 4 июля похитили несовершеннолетнего гражданина НКР Смбата Цаканяна, тело которого было обнаружено 15 июля с огнестрельными ранениями в лесной полосе общин Карвачар и Манашид Шаумянского района. Кроме того, Гасанов вечером 11 июля на 32-ом километре автодороги Варденис – Карвачар на почве национальной ненависти из огнестрельного оружия убил жителя Еревана Саркиса Абрамяна (1971 года рождения), а жительнице села Дзорахбюр Котайкской области Карине Давтян нанес огнестрельные ранения. Он оказал вооруженное сопротивление в ходе операции по его задержанию и был обезврежен. По решению суда в Нагорном Карабахе 29 декабря 2014 года Аскеров приговорен к пожизненному заключению. Гулиев приговорен к 22 годам лишения свободы. Апелляционный и Кассационный суды оставили приговор без изменений. Об этом сообщает Новости Армении - NEWS.am
Представители МККК посетили Дильхама Аскерова и Шахбаза Гулиева
- Общество - 20 Декабря 2016, 16:44