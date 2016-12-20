Что известно о трагедии в Берлине

Когда и где произошла трагедия? Вечером в понедельник, 19 декабря, около 20 часов по местному времени грузовик въехал в толпу людей на рождественском базаре в Берлине. Рынок расположенный недалеко от мемориальной церкви кайзера Вильгельма (также известной как Гедехтнискирхе - Церковь поминовения) на Брайтшайдплатц, является одним из самых популярных в немецкой столице. Ежегодно его посещают до миллиона человек. В этот вечер на площади были тысячи посетителей. Грузовик, давя людей и руша торговые палатки, проехал от 50 до 80 метров. В его кабине находилось два человека. Один из них, сидящий на пассажирском месте, обнаружен полицией мертвым. Водитель грузовика выскочил из машины и попытался скрыться. Один из увидевших это граждан начал преследовать его и сообщать координаты в полицию. Предполагаемый преступник был задержан полицией примерно в двух километрах от места происшествия, неподалеку от площади Большая звезда. Сколько жертв? В результате наезда грузовика погибли 12 человек. Причина смерти двенадцатого, находившегося в кабине машины, полицией не разглашается. 48 человек получили травмы различной тяжести. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Что известно о грузовике? Фура принадлежала польской фирме Ариэля Зуравски. По заявлению владельца фирмы, грузовик вез стальные конструкции из Италии в Берлин. За рулем машины должен был находиться двоюродный брат Зуравски, однако с 16 часов связь с ним была потеряна. Не исключено, что машина была украдена и попала в руки злоумышленников. Человек, найденный мертвым в кабине машины на месте пассажира, по данным полиции, был гражданином Польши. Кого задержала полиция? К утру появились первые данные о задержанном водителе. За рулем был не польский шофер, а пакистанец или афганец, въехавший в Германию в феврале 2016 года в качестве беженца. Идентификация задержанного затрудняется тем, что у него было несколько фальшивых имен. Берлинская газета Tagesspiegel со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишет, что задержанный якобы уже был известен полиции, но не в связи с террористической деятельностью, а из-за мелких уголовных преступлений. Какие меры были приняты? Полиция оцепила место трагедии и ведет следственные действия. Спасательные службы эвакуировали раненых в больницы. Расследованием трагедии занялась Генеральная прокуратура Германии. Земельные и федеральный министры внутренних дел намерены во вторник обсудить ситуацию с безопасностью в стране. Что остается неизвестным? К утру власти не дали окончательный ответ, было ли произошедшее терактом. Вместе с тем, глава МВД Германии Томас де Мезьер (Thomas de Maiziere) заявил: "Многое указывает на то, что произошедшее - это теракт". Утром во вторник, 20 декабря, следствие сообщило о том, что грузовик, скорее всего, был "преднамеренно направлен на скопление людей на рождественской ярмарке". Берлинская полиция впервые заявила в контексте этих событий о "предполагаемой террористической атаке". Результаты допроса задержанного полиция не разглашает. Остается неизвестной также судьба польского водителя грузовика. Возможно, именно его тело было обнаружено на пассажирском сиденье.