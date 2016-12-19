В результате отравления контрафактным средством для ванны "Боярышник" в Иркутске погибли 49 человек из 57 госпитализированных, сообщает местная прокуратура. По данным ведомства, все пострадавшие выпили поддельный концентрат для принятия ванн "Боярышник", который продавался по цене 40 рублей за маленький пузырек. Он должен был содержать этиловый спирт, однако на самом деле там оказался смертельно опасный метиловый. Отравившиеся "Боярышником" люди начали поступать в городские больницы на выходных. В ночь на 19 декабря стало известно, что 19 госпитализированных скончались. В течение дня умерли еще более 20 человек. Следственные органы возбудили в связи со случившимся дело по статье о производстве, хранении и продаже небезопасных продуктов, ставших причиной гибели людей. Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет колонии. Полиция утверждает, что уже нашла подпольный цех по производству поддельного средства. Два его предполагаемых владельца задержаны, их имена не называются. Всего в цеху нашли 47 канистр "Боярышника" на метиловом спирте. В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Временно запрещена продажа любых спиртосодержащих средств, формально не являющихся алкогольными напитками. Тем самым региональные власти надеются избежать новых отравлений. Росалкогольрегулирование ранее сообщало, что россияне ежегодно потребляют от 170 млн до 250 млн литров лосьонов и настоек, а спрос на них растет почти на 20% в год. Это связано с тем, что такие продукты не облагаются акцизом на алкоголь. Благодаря этому лосьоны, бытовая химия и медицинские средства с содержанием спирта по цене для многих привлекательнее обычного алкоголя. Премьер-министр России Дмитрий Медведев уже потребовал ужесточить оборот таких средств и либо полностью изъять их из продажи, либо вести их учет наряду с официально зарегистрированными алкогольными напитками.