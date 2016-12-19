Титул "Мисс мира" в этом году получила Стефани дель Валле из Пуэрто-Рико. Ей 19 лет, она говорит на испанском, английском и французском. Пуэрториканка собирается строить карьеру в развлекательной сфере. Ярица Реес из Доминиканской Республики стала вице-Мисс мира, а третье место на конкурсе заняла Наташа Маннуэла из Индонезии. В финальную пятерку также вошли представительницы Кении и Филиппин. В прошлом году титул получила испанка Мирейя Лалагуна Ройо. Она короновала Дель Валле в этом году. В 2015 году на втором месте оказалась россиянка София Никитчук, которая до этого завоевала титул "Мисс Россия". В последние два года на конкурсе происходят скандалы, связанные с участницей от Канады Анастэйшей Лин. В этом году организаторы советовали ей в течение трех недель перед конкурсом воздержаться от общения с прессой по поводу нарушения прав человека в Китае, пишет Франс Пресс. В прошлом году она не смогла попасть на конкурс, который проходил на китайском курорте Санья. Китай отказал ей в визе. Лин является последовательницей религиозного течение Фалуньгун, которое было признано незаконным в Китае в 1999 году. Она переехала в Канаду в 2003 году и регулярно выступала с критикой в отношении ситуации с правами человека в Китае, в частности осуждая преследование Фалуньгун. Китайские власти считают это религиозное течение сектой.