Президент Армении поздравил Папу Римского Франциска с 80-летием

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 17 декабря, направил поздравительное послание Его Святейшеству Папе Римскому Франциску в связи с его 80-летием, сообщает пресс-служба главы армянского государства. Серж Саргсян пожелал понтифику здоровья, всех благ и больших успехов в решительных усилиях, нацеленных на укрепление мира во всем мире. “Вы пользуетесь глубоким уважением, большой симпатией и высоким авторитетом у армянского народа: у Вас был повод почувствовать это в ходе Вашего визита в Армению в июне 2016 года. Преисполненный теплоты Ваш визит – красноречивое свидетельство традиционных дружественных межгосударственных и межцерковных отношений между Арменией и Святым Престолом и важный завет солидарности для сегодняшнего противоборствующего мира”, – говорится в поздравительном послании президента РА.