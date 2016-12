Стартовал второй этап совместного проекта Beeline и Союза работодателей «Развитие предпринимательского мышления»

Beeline и Республиканский союз работодателей Армении объявляют о старте второго этапа совместного проекта - «Развитие предпринимательского мышления». Проект реализуется в рамках глобальной социальной стратегии Beeline «Make your mark» и направлен на преподавание и развитие предпринимательских навыков среди учеников старших школ. В рамках проект Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин президент Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян посетили ереванскую школу №143 им. Мовсеса Хоренаци, где уже установлен учебный стенд-робот «марионетка», а преподаватели прошли соответствующий учебный курс для образовательного модуля «Технология» по применению и использованию устройства. Кроме того школьники уже разработали собственные программы, с помощью которых робот делает заранее запрограммированные движения выполняет определенные роли. В рамках проекта в старшей школе №2 им. Ваана Текеяна в городе Гюмри установлено специальное устройство для курса «Технологии», которое позволяет использовать солнечную энергию для различных целей, в частности, для нагревания воды. Преподаватели школы №2 также прошли соответствующую подготовку. В процессе обучения используется европейский опыт преподавания и немецкие приемы формировании предпринимательской культуры. «Beeline в Армении осуществляет проекты в рамках глобальной социальной стратегии «Make your mark», которая направлена на то, чтобы помочь молодому поколению своими силами сделать свое будущее лучше. Сегодня я очень впечатлен, потому что на практике стал свидетелем того, как ученики приобретают практические знания и навыки, которые будут полезны для их профессионального развития, планирования карьеры, а также поддержания и развитие бизнеса в будущем», - отметил Генеральный директор Beeline в Армении Андрей Пятахин. «Мы приветствуем тот факт, что благодаря поддержке Beeline осуществляются проекты бизнес-образования, которые развивают предпринимательское мышление у детей и способствуют планированию карьеры. Это созвучно новой программе правительства РА, где рассматривается возможность включения предпринимательских и финансовых элементов в образовательный процесс», - отметил президент Республиканского союза работодателей Армении Гагик Макарян. Отметим, что в рамках глобальной социальной стратегии Beeline «Make your mark» в Армении уже реализованы десятки проектов, направленных на развитие инноваций и технологического предпринимательства среди молодежи с применением цифровых технологий.