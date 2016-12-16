Эвакуация из восточного Алеппо приостановлена, сообщает корреспондент агентства Рейтер с места событий. Сирийское государственное телевидение и армия утверждают, что повстанцы попытались увезти с собой пленных и тем самым нарушили договоренность. Повстанцы в ответ обвиняют поддерживающее сирийскую армию шиитское ополчение в обстреле эвакуационных автобусов. "Я полагаю, что приказ [отменить операцию] исходил от русских, которые следят за ситуацией в районе", - сказала представитель Всемирной организации здравоохранения Элизаббет Хофф. Ранее в российском минобороны заявили, что российские военные сопровождают эвакуационные колонны. Хофф добавила, что больницы в западном районе города, куда отвозят раненых из его восточной части, "забиты под завязку". В ночь на пятницу в Алеппо продолжилась эвакуация повстанцев и мирных жителей из восточных районов города. Режим прекращения огня за минувшую ночь не нарушался, рассказали представители Международного комитета Красного Креста и Красного Полумесяца. Десятки тысяч человек еще ждут возможности покинуть город. Корреспондент Рейтер сообщает, что слышал четыре взрыва недалеко от места, откуда отправлялись автобусы с беженцами. Согласно сообщению российского министерства обороны, за первые сутки эвакуации "из восточного Алеппо было выведено девять автоколонн, вывезено 6462 человека, в том числе три тысячи боевиков". Восточный Алеппо находился под контролем повстанцев больше четырех лет, последние два года - в осаде. Сирийские власти заявили о взятии города под полный контроль во вторник. Однако после заявлений о прекращении огня боевые действия возобновились.