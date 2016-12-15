Согласно опросу, жители Германии в четыре раза завышают действительное количество мусульман в стране. Об этом сообщается в исследовании общественного мнения социологической компании Ipsos, опубликованном в среду, 14 декабря. В среднем опрошенные предполагают, что мусульмане составляют около 21 процента от общего населения Германии, в то время, как на самом деле их лишь чуть более 5 процентов. Жители других странах также заблуждаются о количестве проживающих в них мусульман. Более всего это касается Франции. В среднем французы предполагают, что доля мусульман в их стране составляет 31 процент, в то время, как на самом деле их всего 7,5 процента. В России, по данным Ipsos, доля мусульманского населения составляет 10 процентов, хотя россияне думают, что их почти четверть от общего числа жителей. С 2011 года количество мусульман в Германии увеличилось на 1,2 миллиона человек. Такие данные предоставляет Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF). При этом на 31 декабря 2015 года в ФРГ жили от 4,4 до 4,7 миллиона мусульман. То есть от от 5,4 до 5,7 процента от численности населения. При этом, начиная с 2008 года, процентная доля мусульман с турецкими корнями снизилась с в ФРГ с 68 до 51 процента..
Немцы вчетверо преувеличивают количество мусульман в стране
- Общество - 15 Декабря 2016, 13:51