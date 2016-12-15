Ким Кардашьян стала автором самого популярного селфи 2016 года

В 2016 году пользователи сети чаще всего искали в Google селфи жены рэпера Канье Уэста Ким Кардашьян, пишет Lenta.ru со ссылкой на журнал Time. Как отмечает издание, на популярность аккаунта Кардашьян в Instagram повлияла публикация снимка в обнаженном виде. Кроме того, в 2016 году она выпустила собственную книгу, которая полностью состоит из уже опубликованных в Instagram фотографий. Второе место в списке самых популярных селфи по запросам Google занял аккаунт Шэрон Осборн, жены рокера Оззи Осборна и звезды реалити-шоу «Семейка Осборнов». Осборн снялась голой в знак поддержки Кардашьян и опубликовала снимок в своем Instagram. В пятерку также вошли рэпер Ашер, актер Себастьян Стэн и избранный президент США Дональд Трамп. В наиболее популярных запросах о селфи значится Instagram Джастина Тимберлейка, который в день досрочного голосования на выборах в США опубликовал фотографию с избирательного участка в Мемфисе. Власти штата заявили, что рассматривают публикацию снимка как нарушение закона. В десятку авторов наиболее популярных селфи вошли музыкант и актер Джаред Лето, американская модель Николь Остин, актер Джеймс Франко и певица Кэти Перри. В ноябре популярность приобрело коллективное селфи звезд Голливуда без макияжа. Фотография появилась в Instagram актрисы Дрю Бэрримор. На снимке также появились Кэмерон Диас, Гвинет Пэлтроу, Николь Ричи и другие актрисы.